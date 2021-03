PSC, ERC, Junts, CUP y comunes pactan decálogo para aislar a Vox en Parlament. 

PSC-Units, ERC, Junts, CUP y comunes han firmado un acuerdo para aislar a Vox en el Parlament, un decálogo en el que se comprometen a combatir el discurso de la "extrema derecha" y a dejar a sus representantes fuera de órganos de decisión de la cámara catalana, como por ejemplo la Mesa. El documento, titulado "Por un Parlament comprometido con la democracia, los derechos y la libertad", se ha hecho público cuando faltan menos de 24 horas para la sesión constitutiva del parlamento catalán y representa a 115 de los 135 diputados del hemiciclo. No lo han suscrito Ciudadanos y PPC, además de Vox.

En el primero de los puntos del acuerdo, los firmantes se emplazan a "usar los espacios de intervención en el Parlament para combatir los discursos de odio, defendiendo los derechos humanos y contrarrestando las informaciones falsas que puedan inducir a discriminaciones y vulneraciones de derechos humanos". También afirman que establecerán "los acuerdos necesarios" para impedir la presencia de Vox -a quien se refieren como "extrema derecha" y no mencionan explícitamente- en la Mesa del Parlament, en las mesas de las comisiones y en la coordinación de los intergrupos, entre otros, así como para evitar que sus diputados representen a la cámara catalana en cualquier foro.

Asimismo, PSC, ERC, JxCat, CUP y comunes establecen que no invitarán a los parlamentarios del grupo que lidera Ignacio Garriga a las reuniones con entidades para abordar temáticas concretas. En cuanto a la presentación de iniciativas parlamentarias, los firmantes reivindican que no hay que "normalizar ni legitimar" la acción de la extrema derecha, por lo que se comprometen a no presentar ninguna iniciativa conjunta con Vox y a "evitar que prosperen" las que estos presenten en solitario.

Estos grupos también se emplazan a "impulsar las modificaciones legislativas necesarias" para "blindar" el Parlament ante "los discursos de odio y discriminación", y apuestan por "reforzar" el Compromiso contra la discriminación y el acoso -que Vox no firmó- con sanciones en caso de que se incumplan sus preceptos. Asimismo, se promoverá la modificación del requisito de unanimidad para las declaraciones institucionales para que solo se precise una mayoría cualificada.

La lucha contra cualquier violencia machista y la visibilización de los "feminicidios" será otra de las máximas para los grupos firmantes, que han acordado que crearán una Comisión de Estudio sobre el Racismo Institucional. Por último, PSC, ERC, Junts, CUP y comunes han pactado mantener un contacto fluido a lo largo de la legislatura para enfrentarse de forma conjunta a la "extrema derecha".