Puidemont y Aragonès cargan contra Sánchez por su "inacción" ante Pegasus. 

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprovechado su visista a Bruselas para tener un encuentro con el expresident, Carles Puigdemont, en el que han compartido su preocupación ante el caso de espionaje político a independentistas y han coincidido en denunciar la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto. Aragonès y Puigdemont se han reunido este miércoles por la tarde por espacio de una hora y cuarto en el despacho que tiene como eurodiputado el expresidente catalán en el Parlamento Europeo. Durante su encuentro, han dedicado la mayor parte del tiempo a hablar del caso de escuchas a través del programa de ciberespionaje Pegasus, así como de la "situación judicial" de Puigdemont y del "resto de los exiliados", según ha explicado la oficina del presidente de la Generalitat en un comunicado.

Ambos han compartido su "preocupación por este escándalo democrático que afecta directamente" a los dos, ya que tanto Aragonès como personas del entorno de Puigdemont recibieron ciberataques a sus móviles a través de Pegasus. En este sentido, han puesto en valor "la importancia de la comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso de Pegasus", han destacado el "gran eco internacional que está teniendo" esta cuestión y han denunciado "la inacción del Gobierno español a la hora de dar explicaciones y asumir responsabilidades". Puigdemont ha aprovechado asimismo el encuentro para compartir con Aragonès el estado de su situación judicial y los próximos pasos que prevé dar, según la estrategia marcada con sus abogados.

Precisamente la Eurocámara no ha conseguido finalizar el proceso de verificación de credenciales de los tres eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, así como del diputado de ERC Jordi Solé, porque no han recibido la notificación pertinente y la documentación necesaria de la Junta Electoral Central española. Los tres miembros de JxCat y el de ERC nunca acudieron a la Junta Electoral para jurar su cargo y entregar dicha documentación. La situación actual de los cuatro eurodiputados permanecerá sin cambios hasta que la JEC aclare su situación legal.

Aragonès y Puigdemont se han reencontrado por primera vez desde que el pasado septiembre el president se desplazó a Cerdeña (Italia) para apoyar al líder de JxCat tras su breve detención, un episodio que terminó sin que la justicia italiana lo extraditara a España. En su encuentro, según el comunicado oficial de la oficina de Aragonès, han dedicado "los últimos minutos" de los que disponían para comentar "otros temas de la agenda política catalana", en un momento de debate en el seno del gobierno de coalición de ERC y JxCat, sobre cómo blindar el catalán en las escuelas.

El Govern está ultimando un decreto ley que excluye porcentajes de lenguas en la enseñanza en las aulas catalanas y que otorga a la consellería de Educación la responsabilidad de dar el visto bueno a los proyectos lingüísticos de los centros. Antes de viajar a Bruselas, Aragonès ha hecho un llamamiento a las principales fuerzas políticas catalanas a preservar el "consenso" en torno al modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas: "En la defensa de la lengua, no valen excusas". En declaraciones a SER Catalunya, Aragonès ha salido así al paso del cambio de postura de JxCat, que la semana pasada anunció que se desmarcaba definitivamente del acuerdo que alcanzó en marzo con PSC, ERC y En Comú Podem para reformar la Ley de Política Lingüística.

Esa reforma buscaba reafirmar el catalán como lengua vehicular en las escuelas y reconocía el castellano como lengua de enseñanza, en un intento de evitar colisionar con las sentencias judiciales que imponen al menos un 25% de clases en castellano, pero JxCat considera que esa fórmula no sirve para blindar la inmersión. Por su parte, la portavoz de PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha instado a JxCat a no hacer "partidismo" con la lengua y a regresar al consenso para aprobar la reforma de la Ley de Política Lingüística en la cámara catalana. Mañana jueves, Aragonès proseguirá su visita oficial a Bruselas, donde tiene previsto reunirse durante la mañana con representantes de ERC, JxCat, el PSC y los comunes, antes de regresar a Barcelona.