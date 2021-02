Puigdemont y Borràs se dirigen a los indecisos para imponerse al PSC el 14-F

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, se han dirigido este jueves a los indecisos y a los que no saben si votar el 14 de febrero para imponerse en las elecciones al PSC y al resto de "fuerzas del 155". Así lo han manifestado en el mitin presencial y telemático que el partido ha celebrado en Tarragona, en el que también ha participado el secretario general del partido, Jordi Sànchez, el exconseller Jordi Turull, y el cabeza de lista por Tarragona, Albert Batet.

A falta de cuatro días para los comicios, el expresidente catalán ha pedido convencer a los indecisos y a los que no tiene ganas de ir a votar porque Junts "necesita que ningún voto se quede en casa, en la reserva". También se ha mostrado convencido de que si aseguran la victoria en Tarragona, demarcación que se le resiste a Junts, ganarán en toda Cataluña.

"Irá de pocos votos. Que no se quede ningún voto en casa. No nos despistemos", ha reclamado el también eurodiputado, que ha reiterado que la victoria de su partido también servirá para evitar un nuevo tripartito en Cataluña como el que, a su juicio, hay en el Ayuntamiento de Barcelona.

En el mismo sentido se ha pronunciado Borràs, que ha participado de forma telemática en el mitin, en el que ha defendido la importancia de que del 14 de febrero salga una mayoría independentista en el Parlament y se evite que en Cataluña puedan ganar "las fuerzas del 155", como pasó en 2017 con la victoria de Cs. "Tras tres años de represión, un partidos independentista, Junts, debe ganar las elecciones. Tenemos que ganar bien para demostrar la solvencia con la que queremos avanzar hacia la independencia", ha apuntado.

A su juicio, se necesita un Govern independentista con Junts al frente y no "gobiernos frankenstein o de vía ancha que incorporan a partidos no independentistas". "Si no hemos podido avanzar hacia la independencia con partidos independentistas, ¿cómo pretenden avanzar con partidos que no lo son?" "Queremos el ancho de vía. Demostramos la unidad que es necesaria para avanzar hacia la independencia. Representamos e incorporamos el catalanismo de Carrasco i Fomiguera, de Pallach y Trias Fargas", ha aseverado.