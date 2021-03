Puigdemont renuncia al escaño catalán pero continúa como diputado en la UE. 

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado este miércoles en el Parlament su renuncia al acta de diputado que obtuvo tras las elecciones del 14 de febrero, y mantiene así la de eurodiputado. En un comunicado de Junts que recoge Europa Press, constatan la voluntad de Puigdemont de mantener el acta de diputado en el Parlamento Europeo "como herramienta para seguir internacionalizando el caso catalán en el corazón de Europa".

Tras la renuncia al escaño en el Parlament de Puigdemont, el siguiente en la lista que debería entrar sería el hasta ahora vicepresidente primero de la Cámara, Josep Costa, pero aún no se ha registrado el acta de quién lo sustituirá. "Sería fantástico que el Parlament lo presidiera una mujer y fuera de Junts", ha añadido en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha evitado concretar si esta mujer debe ser la candidata del partido a las elecciones, Laura Borràs.

Según Puigdemont, Borràs debe decidir qué quiere hacer porque, a su juicio, se ha ganado el derecho a liderar el proyecto político, pero ha pedido no caer en una especulación de cargos durante las negociaciones. "Si considero que sería una buena presidenta de la Generalitat, imagine si no sería una buena presidenta del Parlament. Claro que sí, no dudo de ella", ha apuntado luego en otra entrevista en TV3 recogida por Europa Press sobre esta cuestión.

Tras defender que Junts tiene "toda la legitimidad" para presidir el Parlament, admite que todo es posible al preguntársele cómo vería que lo hiciera la CUP, aunque ha insistido en que la consecuencia lógica del resultado electoral es que este puesto lo ocupe su formación. "Pero cualquier decisión que tome el Parlament en relación a su Presidencia y al Govern es legítima", ha recalcado Puigdemont, que ve prematuro especular ahora sobre una posible repetición electoral que, a su juicio, nadie quiere.

Contacto con Junqueras

Sí ha asegurado que Junts y ERC están rehaciendo las relaciones para lograr un acuerdo "que no será fácil ni rápido", y ha explicado que el martes habló dos veces con el líder de ERC, Oriol Junqueras: una por teléfono, y tras revocarse el tercer grado, le envío un mensaje. A la espera de que se forje un nuevo Govern en Cataluña, ha llamado al independentismo a abordar cómo deben relacionarse con un Estado "que, de forma permanente, fabrica ficciones y fantasías para no caer en ellas".

"Las mesas de diálogo y negociación son imprescindibles si son realmente de diálogo y negociación. Es evidente que ahora no lo son", ha remarcado el también líder de Junts, que cree que, en relación a Cataluña, los resultados son los mismos si gobierna el PSOE o el PP. Por ello, les ha apelado "a hablar de hechos y abandonar la retórica vacía y la gesticulación inútil", destacando que quién determina si hay progresos en un eventual diálogo son las dos partes que deberían sentarse en un conflicto.

"Las mesas de diálogo y negociación son imprescindibles si son realmente de diálogo y negociación"

Después de que el pleno del Parlamento Europeo levantara su inmunidad y la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, Puigdemont ha constatado que ahora es la justicia belga la que deberá decidir qué pasa con ellos, a la espera de ver también que pasa con las cuestiones prejudiciales presentadas por el juez Pablo Llarena.

"No irá tan rápido como se pronostica"

"Parece que esto no irá tan rápido como algunos pronostican", ha sostenido el expresidente catalán, que ha defendido que, pese a perder una batalla parlamentaria al haber perdido la inmunidad, considera que han ganado una batalla política después de que un 42% de los eurodiputados no apoyaran el suplicatorio. Según Puigdemont, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lucharán en igualdad de condiciones a diferencia de lo que, en su opinión, ocurre en el Parlamento Europeo (PE), en el que han tenido que enfrentarse a "colosos" como son el grupo popular, el socialista y el de los liberales.

También ha concretado que en el recurso que presentarán pedirán la anulación "de una decisión del Parlamento Europeo que vulnera reglamentos, está cargada de irregularidades y abre la puerta a lo que tiene que prevenir, la persecución política". "Confiamos en que el recurso pueda llevar un resultado que proteja nuestros derechos y restablezca el daño que se ha hecho en el PE, y en consecuencia, a la democracia europea", ha zanjado.