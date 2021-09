Puigdemont vota a favor del informe de la UE para investigar la 'conexión rusa'

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha votado a favor del informe del Parlamento Europeo sobre la relación con Rusia que incluye la petición de estudiar los lazos del independentismo catalán con la Inteligencia rusa, que reveló el diario estadounidense 'The New York Times' y relacionadas con el propio Puigdemont. La petición de una investigación en profundidad fue incluida como enmienda en un informe más amplio en el que se pide a la UE que no reconozca a la Duma estatal rusa y suspenda a Rusia de organismos como el Consejo de Europa si los comicios legislativos que se celebran este domingo son considerados fraudulentos.

Se da la paradoja de que Puigdemont y los exconsellers han apoyado el informe en su totalidad, pese a que pone la lupa sobre los contactos del secesionismo catalán con el Kremlin. El documento ha sido aprobado con 494 votos a favor, incluyendo el apoyo de Junts, 103 en contra y 72 abstenciones. Según ha explicado Junts en un comunicado, la formación comparte la preocupación por las interferencias rusas en la UE, mientras que ha cargado contra la enmienda presentada por el grupo socialdemócrata, que hace referencia a los contactos del entorno de Puigdemont con la Inteligencia rusa .

La enmienda fue respaldada por 462 parlamentarios, entre ellos los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox. En contra votaron Junts, ERC, PNV y Unidas Podemos, mientras que los verdes se han abstenido en bloque. Puigdemont ha señalado en un comunicado que la enmienda busca "por la puerta de atrás" fomentar una acusación "infundada" contra el independentismo catalán.

"Solo quiere tergiversar un movimiento democrático y presentarlo como un instrumento para desestabilizar a la UE y cubrir la represión de la que es objeto y aislarlo de posibles alianzas", ha criticado Junts en un comunicado, en el que asegura que la Eurocámara da pábulo a noticias falsas.

En concreto, el informe aprobado pide estudiar los "contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y el secesionismo catalán", tras la publicación de 'The New York Times', al entender que "podría resultar ser otro ejemplo de injerencia rusa en los Estados miembros y de los constantes intentos de Rusia de explotar cualquier asunto que pueda promover la desestabilización interna de la Unión".