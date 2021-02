Catalans per la Independència: quiénes son el grupo del veto al PSC de Illa

El pacto firmado por JxCat, ERC, el PDeCAT, la CUP y Primàries con el compromiso de no pactar el próximo Govern con el PSC, "sea cual sea la correlación de fuerzas surgida de las urnas", es una iniciativa de la plataforma Catalans per la Independència. Este colectivo fue formado el año pasado por exdirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). A pesar de compartir el objetivo de la independencia de Cataluña, los miembros de Catalans per la Independència abandonaron la ANC por diferencias con la dirección actual, presidida por Elisenda Paluzie, que relevó a Jordi Sánchez en marzo de 2018.

Montse Martí, Marga Sales, Juan Gil, Òscar Molinos y Maria Mas trabajaban como coordinadores de 'asambleas de base' cuando dimitieron de la ANC para formar Catalans per la Independència como alternativa para movilizar el voto independentista. Reclamaban que la Asamblea Nacional Catalana había dejado de lado las acciones en la calle y la presión a los partidos independentistas. También dimitieron una treintena de socios, incluyendo al secretario de la sectorial de audiovisuales, Manel Abellan.

El colectivo se define a través de sus plataformas como una "nueva asociación desvinculada de todos los partidos políticos y otras entidades" con el objetivo de "crear y participar en acciones que mantengan y aumenten el espíritu de lucha activa para lograr la independencia". Su campaña tiene el lema "Ni un vot enrere" (Ni un voto atrás).

Tras difundirse el pacto firmado por JxCat, ERC, el PDeCAT, la CUP y Primàries, la presidenta de la plataforma, Maria Mas, señaló en un mensaje que "todas las acciones que ayuden a visualizar la utilidad de llenar las urnas de votos independentistas y cerrar el paso al gobierno al PSC, con el retroceso del camino hacia la independencia que ello supondría, pueden estimular al electorado a la participación".

Catalans per la Independència protagonizó otro suceso cuando desplegaron una bandera negra gigante en la plaza mayor de Vic, capital de la comarca de Osona. El plan inicial era que la bandera fuera la 'estelada', pero las dificultades logísticas lo impidieron. Asistieron más de cien personas a la manifestación con banderas 'esteladas' y pancartas en las que se podía leer en catalán el mismo mensaje puesto cerca de la bandera: "Enemigo: el Estado español. Obstáculo: los partidos políticos. Solución: la independencia". Jordi Pesarrodona, exconcejal de ERC condenado por un delito de desobediencia tras los hechos del 1-O, participó en el acto.