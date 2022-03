Torra no acudirá a su segundo juicio: "No legitimaré una nueva farsa"

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado en Twitter que planta al juez y que no piensa presentarse al segundo juicio, el cual califica de "farsa", este jueves, por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019. El anuncio lo ha realizado a través de su cuenta de Twitter mediante un vídeo en el cual explica las razones por las cuales ha tomado dicha decisión.

Avui em tornen a jutjar per desobediència. No legitimaré un nou judici polític amb la meva presència. Demano empara als tribunals internacionals. L’única solució, la independència. Ací teniu el meu comunicat (https://t.co/KGkuEJch2e) i el vídeo: pic.twitter.com/7IC1eftHow — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 17, 2022

"El presidente Quim Torra no asistirá a este nuevo juicio y agradece mucho las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecución judicial y hoy ante la vista oral", ha informado en un comunicado la oficina del expresidente.

Torra ha dicho que pide amparo a los tribunales internacionales: "No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales".

Quim Torra, continua a la defensa del indepentismo de Cataluña. En septiembre acusó al presidente, Pere Aragonès de estar "descarrilado" de su estrategia, calificando de poco realista una mesa de diálogo para resolver el conflicto catalán. En su opinión, no hace falta explorar el diálogo con el Estado durante dos años, tal y como pactaron ERC y la CUP, para constatar que no será así. "No entiendo los motivos de esos dos años de tregua para una mesa de diálogo que sabemos que no servirá para conseguir un referéndum acordado", ha dicho.

Torra, que ha destacado que asumió la confrontación como un "deber" ante la existencia de un "president en el exilio" -en alusión a Carles Puigdemont-, ha lamentado que se haya entrado en una etapa de "normalización" de la situación en Cataluña sin que se haya resuelto el problema de fondo.