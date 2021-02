Ciudadanos se hunde y apenas logra la cuarta parte de lo que tuvo hace 4 años

Los resultados electorales de Cataluña han certificado el hundimiento de Ciudadanos en la comunidad que le vio nacer. Tras erigirse en el triunfador en los comicios de hace cuatro años ha pasado a ser una formación minoritaria con apenas 6 escaños (con casi el 70% de los votos escrutados), tras perder 30 sillones en el Parlament. Después de la salida de Albert Rivera ante el fracaso de las elecciones generales del 10-N pasado, donde se quedó en menos de la tercera parte de lo que era, el partido naranja ha vuelto a sufrir una debacle en Cataluña con Carlos Carrizosa como candidato.

A la vista de estos malos resultados, sin paliativos, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha convocado una reunión de la Ejecutiva nacional del partido este lunes por la tarde para analizar la situación, según confirmaron fuentes del partido cuando todavía no se habían escrutado ni el 20% de los votos de la noche electoral y la debacle se veía venir. Ya entonces, los portavoces del partido admitían que la situación era preocupante, sobre todo ante la evidencia de que el 25% de apoyo logrado en 2017 se podía quedar en cerca de la cuarta parte cuatro años después.

Desde el partido naranja se hacía hincapié desde el inicio de la noche electoral en que "la situación no acompañaba" para que los catalanes votasen masivamente, por el contexto de la pandemia del coronavirus, y "no es buena noticia para la democracia que tan pocos ciudadanos decidan ir a votar".

Los votantes catalanes de 2017 no han perdonado a Inés Arrimadas que no se atreviera a formar gobierno entonces con 36 escaños, por miedo a no lograr el apoyo, y esta vez han pasado a ser gran parte de la abstención o han preferido optar por otras formaciones, como el PSC o Vox, que son los dos partidos que mas han crecido en la cita del 14-F. La escasa participación, de apenas el 50%, ha marcado los resultados de Ciudadanos, que logró su triunfo con una afluencia a las urnas mucho mayor, del 75%, hace cuatro años.

Si se hace un repaso por circunscripciones electorales en las cuatro provincias catalanas, es evidente que los votos que ha perdido Ciudadanos en cada una de ellas se han ido, en su gran mayoría al PSC, que mejora en todas ellas, si bien solo es la fuerza más votada en Barcelona, que es el feudo clásico de ambas formaciones. En la Ciudad Condal, los casi 20 escaños que pierden Cs se compensan con los más de 12 que ganan los socialistas y los 7 que se lleva la extrema derecha de Vox, que es la revelación de los comicios catalanes al entrar como la cuarta fuerza política.