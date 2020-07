Cataluña suspende de nuevo los vis a vis en todas las prisiones ante los rebrotes. 

Suspendidos de nuevo. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha vuelto a suspender los vis a vis en las cárceles catalanas para evitar nuevos contagios de coronavirus ante los rebrotes en Cataluña, tal como ya hizo durante el estado de alarma.

Según un comunicado este martes que recoge Europa Press, suspenden estas comunicaciones al ser las que implican un contacto directo, pero se mantienen las visitas en locutorio con familiares, amigos y abogados, ya que las personas están separadas por una mampara, menos en el centro penitenciario de Ponent, en Lleida, donde estas tampoco estarán permitidas.

Asimismo, se aplazan las bodas y los paquetes deberán pasar una cuarentena de 72 horas antes de ser entregados, y ante estas limitaciones, Justicia habilitará un servicio de videollamadas y videoconferencias, con el que los internos dispondrán de 230 teléfonos móviles para poder contactar con familiares.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exigía este lunes al Govern que acabe con la "improvisación" en la gestión de las restricciones por los rebrotes de casos de coronavirus, ha dicho en una entrevista de SER Cataluña recogida por Europa Press. "Pedimos que no haya más improvisación. No puede ser que la Generalitat lleve improvisando semanas y que nos pida a los ayuntamientos que hagamos peticiones de excepciones una a una. El mismo Torra reconoció que chirriaban las medidas restrictivas", ha asegurado.

La primera edil ha reprochado a la Generalitat la confusión que se generó el viernes al mezclar prohibiciones y recomendaciones en sectores en los que no ha habido contagios, y ha criticado el cierre de equipamientos deportivos y culturales porque "cumplen las normas".

"Los expertos nos dicen que los contagios se están produciendo en el ocio nocturno y en el ámbito familiar. Nosotros y los sectores del deporte y de la cultura se preguntan: ¿Por qué se nos castiga si no hay habido contagios en nuestros sectores?", ha expresado.

Colau ha solicitado a la Generalitat que resuelva este mismo lunes las peticiones de excepciones que han hecho los ayuntamientos, aunque ha lamentado que se traslade a los consistorios la gestión de las peticiones: "No es justo, no es operativo y no es la mejor manera de trabajar".