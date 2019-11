Torra se desliga y niega su relación con los CDR: pide aclarar los interrogatorios

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha desmentido este jueves las informaciones que apuntan a su presunta relación con los miembros de los CDR detenidos y ha pedido "aclarar bajo qué condiciones" fueron interrogadas las personas que declararon tras su detención por este caso.

F.J., uno de los CDR en prisión acusados de preparar actos de sabotaje, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que el grupo en el que estaba integrado planeaba encerrarse en el Parlament al menos cinco días, en los que el president "iba a declarar la independencia".

"Ante las informaciones publicadas estas últimas horas a raíz de la apertura del secreto de sumario de la Operación Judas, instruida por la Audiencia Nacional española, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, las desmiente y no les da ningún tipo de credibilidad. Asimismo, afirma no haber tenido ninguna relación con los detenidos", señala en un comunicado la Oficina del President. En el comunicado, además, Torra "pide que se aclare bajo qué condiciones se han producido las declaraciones de los detenidos de este caso y exige que se preserve su derecho de defensa".

F.J. es uno de los dos únicos CDR en prisión que aceptó declarar ante la Guardia Civil y después a la Fiscalía en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que lo ha enviado a prisión junto a otros siete detenidos acusado de un delito de terrorismo por planificar sabotajes con explosivos.

Durante el interrogatorio, en el que el acusado declara asistido por una abogada de oficio, desmarcándose del equipo de letrados independentistas Alerta Solidària, F.J. asegura que el plan de ocupar el Parlament "venía de Presidencia" y que lo iban a financiar los del "CNI catalán". "Me dijeron que no me preocupara, porque dinero hay", añadió el acusado.

Aclarar la "veracidad" en el Parlament

Tras las informaciones publicadas, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha emplazado a Torra a aclarar en el Parlament la "veracidad" de sus supuestos vínculos con los CDR detenidos por la Guardia Civil.

Cs ha pedido a la Fiscalía General del Estado que actúe de oficio sobre la supuesta vinculación de los CDR con Torra y ha dicho que el president "no puede estar ni un minuto más" al frente del Govern. Por su parte, la cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido que se impute al presidente de la Generalitat. A su vez, el candidato de En Comú Podem Jaume Asens ha afirmado que estas informaciones merecen "una explicación" de Torra.