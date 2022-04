Ultimátum de Aragonès: da una semana para recibir explicaciones sobre Pegasus. 

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lanza una advertencia a Sánchez y pone de plazo una semana como máximo para recibir explicaciones sobre el presunto espionaje a dirigentes independentistas. En una entrevista de 'El País' recogida por Europa Press, ha dicho que la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, pedirá al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en su reunión del domingo, una investigación de los propios organismos del Estado "con una supervisión independiente" y después depurar responsabilidades. Aragonès quiere saber "a quién se ha espiado, quién lo ha ordenado, quién lo sabía, quién lo autorizó y también qué uso se está haciendo de la información obtenida".

Ha dicho que a finales de 2021 tuvo la certeza de que estaba siendo espiado y, al preguntársele si está seguro de que es obra del Estado, ha respondido que "todos los indicios, todas las circunstancias, apuntan claramente a organismos vinculados al Estado". Aragonès no cree que la Comisión de Secretos del Congreso sea el lugar para dar esas explicaciones, porque sería "dirigir el escándalo a una comisión que no está ni constituida".

Sobre si el Gobierno no cumple el plazo de una semana que le da Aragonès, por ejemplo en la votación de ERC el jueves para convalidar el decreto ley de medidas ante la guerra en Ucrania, el presidente ha respondido: "Después de las respuestas, veremos". En cuanto a la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, ha afirmado que "es suficientemente relevante para que se ponga en marcha, pero una vez restaurada la confianza". También ha respondido sobre si ERC y Junts están de acuerdo en cómo afrontar la polémica, diciendo que él y el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts) ya han rechazado normalizar la relación con el Gobierno hasta que haya transparencia, y además Aragonès ha querido desvincular este caso con el futuro de la candidatura para los JJOO.

El ultimátum lo lanza tras tachar de "insuficientes" las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y exigir transparencia en el 'Catalan Gate' porque considera que a día de hoy no la hay, y ha remarcado que se ha vulnerado la intimidad de una sesentena de personas y se ha expuesto a terceros, ha dicho. "No podemos abstraernos del caso de espionaje más grave que se ha conocido en democracia", ha declarado.

"Lo que quieren es condicionar la vida política de este país, y la vida política de este país no la condicionará ningún espía ni ningún gobierno", ha sostenido el presidente, que ha explicado que no hay novedades respecto al cara a cara que pidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, Aragonès ha dicho que "no se trata de solucionar el caso de espionaje más grave con una fotografía de una reunión", sino de que tanto los presuntos afectados como la ciudadanía sepan exactamente qué ha sucedido y qué han hecho con los datos que han obtenido.

Aragonés ya advirtió a Sánchez de que el Gobierno "podría llegar a caer" si no depuran responsabilidades sobre el programa 'Pegasus', que afecta a más de 60 dirigentes, activistas y abogados vinculados al independentismo. "En gobiernos de nuestro entorno europeo, un caso de estas características llevaría quizás a la caída de algunos miembros del gobierno, y si no se da una respuesta adecuada, del conjunto del gobierno" afirmó.

De momento, ha dicho, no dispone de información para afirmar si el Ejecutivo conocía o no estos casos, y preguntado por si ante esta situación el independentismo puede retomar la vía unilateral, ha contestado: "Estamos absolutamente comprometidos, y hablo en nombre del Govern y de mi partido, con un proceso de negociación política". Sin embargo, ha advertido de que esa negociación requiere unas condiciones mínimas de confianza y que "en una relación continuada de acuerdos parlamentarios, esto se tiene en cuenta", con lo que el apoyo de ERC a iniciativas del Gobierno en las Cortes Generales sí peligra.