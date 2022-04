Vilagrà ve "insuficientes" las medidas y amenaza con retirar el apoyo de ERC

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha asegurado que sale insatisfecha de su reunión de este domingo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños: "No tenemos las respuestas que esperábamos a la altura de la gravedad de los hechos". En rueda de prensa tras el encuentro que el Govern planteó en la Generalitat, Vilagrà ha dicho que las respuestas de Bolaños son "insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos", y ha concretado que una investigación interna del CNI no les da muchas garantías. Ha añadido que el Govern exige la dimisión de quienes sean los responsables, no solo por eso, sino también por su incapacidad de dar respuesta, y ha advertido de que así no se pueden tener relaciones fluidas con el Gobierno: "No podemos negociar con quien nos espía".

El Ejecutivo catalán quiere saber ya "quién ordenó las escuchas" y "quién tenía conocimiento de este espionaje masivo", además de aclarar "qué se ha hecho con la información obtenida", obtener garantías de que esta situación "no se volverá a producir en un futuro" y conseguir las "dimisiones de los responsables". "Si el Gobierno no se mueve, habrá consecuencias graves", ha advertido Vilagrà, que ha insistido en que "un escándalo de esta magnitud no se puede gestionar de manera cosmética".

Para Vilagrà, la reunión de este domingo "no sirve para normalizar las relaciones" ni para garantizar el "apoyo parlamentario" de ERC al Gobierno en las Cortes: "Si esta era la intención, no lo han conseguido. Las confianzas están rotas. Queremos resultados concretos", ha subrayado. Si el Gobierno de Pedro Sánchez no da pasos en este sentido, "pondrán muy difícil la legislatura", ha sentenciado. Ante la próxima votación en el Congreso para convalidar el plan anticrisis del Gobierno ante la guerra en Ucrania, el ministro de la Presidencia ha apelado a ERC y al resto de grupos a "diferenciar los planos" y a tener en cuenta que este real decreto "es muy bueno para la ciudadanía y supone mejorar la vida de las personas".

De forma paralela, en la rueda de prensa ha afirmado que el Govern mantendrá el acuerdo propuesto por la Comisión Técnica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en la reunión de este lunes con representantes del Comité Olímpico Español (COE), del Ejecutivo central y del gobierno de Aragón. La consellera ha defendido que el acuerdo sobre la candidatura es "correcto, sostenible, y tiene en cuenta los activos de cada territorio".

El 1 de abril, el COE, el Gobierno y la Generalitat validaron la propuesta presentada por la Comisión Técnica de la candidatura para albergar los Juegos de 2030 y expresaron su deseo de que Aragón se sume. Esa propuesta señalaba que Cataluña acogería las pruebas de esquí alpino, snowboard, freestyle, esquí de montaña y hockey sobre hielo, y Aragón, el esquí de fondo, el biatlón, el curling y el patinaje artístico y de velocidad, mientras que bosbleigh, luge, saltos de esquí y la combinada nórdica se disputarían en una sede fuera de España. A la reunión del lunes no acudirá Vilagrà, como estaba previsto, y en su lugar asistirá la secretaria general de la Presidencia de la Generalitat, Núria Cuenca, han informado a Europa Press fuentes conocedoras este domingo. La reunión se celebrará en Madrid en la sede del COE, y también acudirá el presidente del organismo, Alejandro Blanco; el secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte, Víctor Francos, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci.