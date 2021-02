Grupos de jóvenes lanzan piedras contra las furgonetas de Vox en Vic (Barcelona)

Grupos de jóvenes han lanzado este sábado en la localidad de Vic (Barcelona) piedras, petardos y huevos contra la comitiva de vehículos en la que viajaban el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Ignacio Garriga, y el secretario general de la formación de extrema derecha, Javier Ortega Smith. Ambos políticos tenían prevista celebrar una convocatoria electoral con motivo de los comicios del 14F en la plaza Major de Vic a las 17.15 horas, donde en esos momentos ya se habían concentrado decenas de jóvenes que protestaban contra la presencia de Vox.

Un dispositivo de los Mossos d'Esquadra se había desplegado en la zona para separar a los miembros del partido de Santiago Abascal de los manifestantes, pero no han podido impedir el lanzamiento de piedras, petardos y huevos. Asimismo, algunos jóvenes se han abalanzado contra las furgonetas en las que viajaban Ortega Smith y Garriga, que han resultado dañadas por el lanzamiento de objetos.

El 14 de febrero convertiremos cada piedra, cada amenaza y cada patada en miles de votos por la libertad en Cataluña y por la defensa de la unidad España. Vuestro odio nos da más fuerza 💪🇪🇸



📍Vic, Barcelona junto a @Igarrigavaz pic.twitter.com/m9eHASjvnR — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) February 6, 2021

Vox ha denunciado en Twitter los sucesos: "Gravísimo ataque de los terroristas callejeros contra Ignacio Garriga y Ortega Smith en Vic. Huevos, piedras y petardos contra los militantes de Vox. Varios simpatizantes heridos. Furgonetas destrozadas. ¡No os tenemos miedo, lucharemos hasta recuperar Cataluña!".

Posteriormente también ha habido tensión y choques entre jóvenes manifestantes y agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que formaban parte del dispositivo policial.

No vamos a ceder ni un palmo de Cataluña.



No vamos a renunciar ni a un grado de libertad.



¡Viva Cataluña libre de separatistas!#RecuperemosCataluña#RecuperemEspanya 🇪🇸 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) February 6, 2021

Los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han condenado el ataque violento a la comitiva de Vox: "Condenamos rotundamente los ataques a la caravana electoral de Vox en Vic. La Fiscalía debe actuar contra los violentos que arremeten contra la democracia. Varios partidos llevamos sufriendo agresiones en Cataluña durante años con el silencio cómplice del nacionalismo. Basta ya", ha escrito Casado en Twitter.

Por su parte, Inés Arrimadas ha afirmado en la misma red social: "Mi rotunda condena a los ataques de hoy en Vic contra Vox. En Ciudadanos sabemos bien lo que es pues llevamos muchos años sufriendo la intolerancia y la sinrazón de los radicales separatistas. Atacan a todo el que no piensa como ellos porque odian la libertad y la democracia".

Después de ver estas imágenes de Vic mi pregunta es: ¿por qué no hay detenidos?pic.twitter.com/L776xTOZiW — Sonia Sierra (@SoniaSierra02) February 6, 2021

Tras el ataque, el candidato de Vox en la Generalitat ha asegurado que "la izquierda y los separatistas han atacado a los vecinos que se han acercado a escucharnos en Vic". "No hay libertad política en Cataluña", ha apuntado. "No hay libertad mientras una minoría asfixia, con la complicidad de las instituciones, a toda una mayoría de catalanes. Lanzamos un manifiesto llamando al resto de partidos a condenar esta violencia. Ninguno se sumó. No puede haber libertad mientras el resto de formaciones callan ante las agresiones contra sus adversarios", ha apuntado.

Según Garriga, "no nos vamos a ir. No nos van a echar de nuestra tierra. Nos vamos a quedar y desde el Parlament lucharemos para acabar con la mafia separatista. Vamos a recuperar Cataluña y a devolverla a la mayoría de los catalanes".