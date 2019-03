Álvarez de Toledo: "El independentismo es un reto más grave que el 23-F"

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha comparado el proceso independentista con el 23-F, el intento de golpe de Estado que se produjo en España en 1981, y ha asegurado que la DUI catalana supone un "reto mayor y más grave".

Durante una entrevista en TVE, Álvarez de Toledo ha justificado su candidatura al Congreso como número 1 de Barcelona, pese a que no ha nacido allí y no habla la lengua catalana, debido al "momento gravísimo" que vive España. En ese sentido, considera que la votación que se produjo el 1 de octubre y el movimiento a favor del independentismo suponen un golpe al orden constitucional "más grave" que la actuación de Tejero el 23-F. En sus palabras, se trata de "un golpe posmoderno, movilización de una parte de la sociedad bajo una supuesta manta de pacifismo para romper el orden constitucional". Además, ha defendido que "las cargas policiales que tanto se han denostado lograron parar ese proceso".

Respecto a la polémica surgida después que reconociera que no hablaba catalán, lo que varios políticos le echaron en cara, Álvarez de Toledo ha señalado que le gustaría "hablar muchas más lenguas de las que hablo", pero "la cuestión es que se ha dicho que una persona que no ha nacido en Cataluña no puede representar a los catalanes". "Llevo mucho tiempo vinculada con Cataluña, yendo y viajando por Cataluña", ha indicado.

Al respecto ha defendido su candidatura porque "cada vez que digan que una no catalana no puede presentarse darán muestra de su xenofobia" y ha acusado al al independentismo de utilizar la lengua como "una frontera identitaria". Ha señalado que Batet "fue número dos en las listas de Madrid y a nadie le pareció estrafalario".

Álvarez de Toledo ha señalado que su vuelta al PP se debe a un cambio en el partido, ya que anteriormente se marchó, durante la etapa de Mariano Rajoy, porque "la política respecto a Cataluña no estaba siendo lo suficientemente nítida, clara". Ha asegurado que desde el Estado hubo "una política de apaciguamiento" y que defendía una idea de que el independentismo tenía una "hiperlegitimidad". Igualmente, la candidata del PP al Congreso por Barcelona, se ha mostrado a favor de "una unidad de acción pre electoral con Ciudadanos". "Si somos conscientes de la gravedad de la situación hay que unir fuerzas", ha defendido.

"Torra es más cobarde de lo que indican sus bravatas"

Preguntada por el ultimátum a Quim Torra para que retire los lazos amarillos, Álvarez de Toledo ha asegurado que "es más importante ver qué hacen ellos y que el Estado actúe". Ha indicado que le gustaría que la "Fiscalía actuara y que se cumpla la ley que es uno de los problemas que ha habido en Cataluña en los últimos 40 años". Aunque ha cuestionado que Torra vaya a desobecer a la Junta Electoral porque es "más cobarde de lo que indican sus bravatas".

Sobre esta cuestión, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha asegurado hoy que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no es un político "normal" sino un "especialista en el victimismo" y buscará potenciarlo ante la orden de retirar los lazos amarillos y las esteladas. En una entrevista en RNE, Maroto ha considerado que un político normal cuando le dicen cómo hacer las cosas bien, las hace, pero Torra solo pensará cómo presentarse como "más víctima que nunca", aunque esto sea algo perjudicial para Cataluña y para España.