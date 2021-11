Cayetana deja su historia de desencanto y rompe una lanza por el liberalismo.

"No me van a echar del partido", son las últimas palabras de la exportavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que cierran la presentación de su libro, 'Políticamente indeseable', en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Con el aforo lleno, Cayetana ha hecho un llamamiento a defender la "antorcha liberal" para recuperar la conversación pública ante la política de 'zascas', tuits y banalidad. Un propósito que espera inspirar con su libro, que también está pensado incluso para que Pablo Casado llegue a presidente: "Eso significa cambiar las cosas, nivelar el tablero, y para eso hace falta poner en pie una alternativa nítida y cultural, en todo. En políticas identitarias, en justicia y en economía. Esa es la obligación que tiene la actual cúpula", ha declarado. La exportavoz no ha citado en ningún momento nombres 'populares' y se ha limitado a decir que se ha llevado experiencias desoladoras.

Al acto, al que no ha acudido nadie de su partido, ha contado con la presencia de miembros de otras formaciones como Ciudadanos y Vox. Del grupo 'naranja' ha acudido el portavoz parlamentario en el Congreso, Edmundo Bal, y los diputados María Muñoz y Guillermo Díaz. Por parte de Vox, ha asistido el europarlamentario Herman Tertsch. Aunque, ante al 'plante' de Génova, sí que estaban presentes sus colaboradores más fieles en el Congreso, como los diputados Pilar Marcos y Gabriel Elorriaga, y su exjefe de gabinete y actual viceconsejero en el Gobierno madrileño, Alfredo Timermans. Quienes, ha expresado, "soportaron todo, incluso a mí". Entre el público se encontraba también el expresidente del PP en Cataluña Alejo Vidal-Quadras.

Este miércoles participamos en una coloquio sobre Constitución, Universidad y Convivencia, con dos grandes líderes de nuestro país @cayetanaAT e @InesArrimadas



Es todo un orgullo. ¡Nos vemos! https://t.co/dOpzfGLVLs — Jordi Salvadó Rubio📍 (@JordiSalvadoRub) November 27, 2021

También ha afirmado que se siente encantada con el acto que dará con Inés Arrimadas en Barcelona este miércoles, y destaca la importancia de lo que les une: "La urgencia de la democracia". En este sentido, se ha mostrado firme sin dejar de lado su actitud combativa y explicando que conviene seguir inamovible frente a la izquierda reaccionaria y la "turba de niñatos". Así, no se arrepiente de nada hecho en el pasado y aboga por seguir luchando contra "un plano inclinado" sin censuras, 'contratacando' con gestos, como llevar un jersey amarillo en pleno debate de TV3, algo que ha recordado con gracia y que hizo en abril de 2019. Se ha jactado de que "da infinito placer colocar la palabra en una causa justa".

No tener miedo y llegar a ser "un individuo responsable" es justo el 'status' que considera que tienen políticos de su partido. Como Díaz Ayuso, de quien, ha dicho, admira su actitud férrea en la "batalla cultural" y Alberto Fernández en Cataluña, y, en otro ámbito fuera de la política, Ana Losada, con la sentencia del castellano en aulas catalanas. Personajes que, no solo considera que son "alternativos", sino que viven la alegría liberal. Además, Álvarez de Toledo ha destacado que cabe atajar los ataques de la oposición y que la izquierda se dedique a poner etiquetas. "Si la extrema derecha es estar con las personas que están aquí, bienvenida sea", ha proclamado, para apostillar después que en España "si no te llaman facha, no eres nadie".

Contra las sanciones del PP

La aristócrata, que posee también nacionalidad francesa y argentina, ha hecho memoria de todo su recorriendo político, haciendo gala de sus raíces culturales, de donde brota un extenso conocimiento literario y artístico. Ampara por escritores que ha evocado, como Eliot y Josep Pla, y amigos intelectuales con los que comparte, o compartió, debates intensos sobre actualidad, como Fernando Sabater, David Gistau, Arcadi Espada, Andrés Trapiello y Vargas Llosa, Cayetana ha querido hacer gala de superioridad moral y testamento vital tras meses de 'tira y afloja' con el PP. Vargas Llosa, sentado en primera fila, halagó a Cayetana expresando que el libro "está magníficamente escrito" y que "las críticas al secretario general están hechas de manera generosa". El escritor Peruano ha dado un paso más y ha expresado en púbico que no tendría ningún sentido que el PP tuviera represalias contra ella.

Aunque la dirección nacional del PP no le abierto expediente disciplinario, el Grupo Popular en el Congreso sí que ha activado el procedimiento interno después de que ella misma relevara que había votado en blanco en el Congreso durante la votación de los candidatos al Tribunal Constitucional pactados por PP y PSOE. Sin una resolución tomada, ese procedimiento podría acabar en multa. Desde 'Génova' se ha invitado a Álvarez de Toledo a dejar su escaño en el Congreso si no le produce ilusión el proyecto de Casado, un extremo que ella misma ha rechazado asegurando que "de ilusión también se vive".