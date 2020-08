Las CCAA afrontan el regreso al trabajo con sus peores datos de todo el verano.

Con la desescalada ya en un futuro muy lejano, los españoles encaran la vuelta al trabajo con las cifras de contagios más altas del verano. Cualquiera diría que la 'segunda oleada del virus' (llámese como se quiera), percibida a medias desde los lugares de vacaciones, coge por sorpresa al país, pero lo cierto es que se consuma lo que los expertos venían anunciando: más y más contagios especialmente en los territorios con alta movilidad y densidad de población elevada. Así, todos los trabajadores que vuelven al trabajo en la Comunidad de Madrid lo harán en los días en que la región registra su récord en cuanto a los contagios diarios, nada menos que 3.475 casos ayer día 29 de agosto. En Cataluña, por su parte, se han anunciado hoy mismo 1.527 positivos nuevos y 9 fallecidos. Entre las dos regiones, suman 2.288 hospitalizados, según los últimos datos facilitados por cada una de ellas.

Dato 2.288 hospitalizados por Covid-19 entre Cataluña y la Comunidad de Madrid.

El País Vasco también comunicó ayer una cifra récord de contagios (866), aunque en los datos reportados hoy descienden a los 673. En cuanto a los ingresados en hospitales, sin embargo, se ha vuelto a producir una subida, en este caso de 32 pacientes. En Andalucía, durante la jornada de ayer se contaron 860 nuevos casos, pero hoy la Junta ha informado que los hospitalizados han descendido a los 413, mientras los que se encuentran en la UCI son ya más de 60. En la Comunidad Valenciana, la cifra alcanzó ayer los 612 positivos y se detectaron hasta 11 brotes nuevos.

De todas maneras, las comunidades se esfuerzan en transmitir tranquilidad a sus ciudadanos y evitan a toda costa establecer comparaciones entre lo vivido durante los meses de marzo y abril, y la situación actual. El estado de los hospitales es muy distinto a entonces. En Madrid, sin ir más lejos, se espera que antes de que acabe el mes se superen los 2.000 ingresados en los hospitales (1.633 en los últimos datos), mientras que durante el peor tramo de la pandemia casi se alcanzaron los 14.000. En aquellos momentos, hasta 1.600 personas tenían que ser atendidas en la UCI en la región, cuando actualmente solo requieren de ese tipo de cuidados 194 pacientes.

Más movilidad en septiembre

Son precisamente las dos zonas más golpeadas por la COVID-19 en este mes de agosto, Cataluña y la Comunidad de Madrid, las que van a estar sometidas a más presión a partir del uno de septiembre. Por una parte, muchos trabajadores volverán a su vida cotidiana tras las vacaciones, pero también una gran cantidad de estudiantes se establecerá (o se volverá a establecer) en ambas regiones tras el período vacacional. En datos del 2019, se calcula que estudiaron en Madrid hasta 131.044 alumnos de fuera de la capital, una cifra que dadas las circunstancias no se alcanzará este curso, pero que da cuenta del gran imán que representa la capital española en el ámbito académico y da, a su vez, pistas del gran esfuerzo que tendrá que realizar la ciudad para controlar la posible transmisión del virus entre los trabajadores y estudiantes llegados de las distintas partes de España y el mundo.

Pero que no cunda el pánico. No solo las CCAA aplacan los alarmismos, sino que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descarta volver a un nuevo confinamiento toda vez que el incremento de casos "no amenaza al sistema sanitario". La Vanguardia publicó una entrevista el día de ayer en que el titular de Sanidad achacaba el gran número de positivos —además de a la ya citada movilidad—, "al sistema de detección precoz que es mucho mejor que el de hace unas semanas". Illa también recuerda que "más de la mitad de los casos detectados son asintomáticos, la media de edad es mucho más baja (en torno a 40 años), los casos son más leves, la presión hospitalaria ronda el 5% y, afortunadamente", concluye el ministro, "el número de fallecimientos es muy distinto al de marzo y abril".

507 casos nuevos en Castilla y León

En una tesitura muy distinta a la de las comunidades autónomas con más concurrencia, Castilla y León también presenta altas cifras de contagios. Las últimas, publicadas hoy mismo, cifran en 507 los nuevos contagios y en cinco las nuevas muertes, mientras que 14 pacientes obtuvieron el alta en las últimas 24 horas. Hace dos días, en sus últimos datos publicados, Castilla-La Mancha cifró también en 507 los nuevos casos positivos. Se trata de datos mucho más altos que los de Región de Murcia, donde se anunciaron ayer 344 casos nuevos y una muerte. Son más positivos que los detectados en Cantabria, donde entre el sábado y lo que llevamos de domingo sumen 146 positivos nuevos. En Galicia el número de nuevos contagios se sitúa en 190, con las provincias de Lugo y Santiago —tal y como informa la Agencia EFE— como las zonas con más transmisión. En La Rioja y en Extremadura también aumentan los nuevos casos, si bien es cierto que lo hacen a un ritmo menor (108 mas que ayer en la Rioja y 122 en tierras extremeñas, lo que, por cierto, constituye su récord tras el estado de alarma). En La Rioja, los nuevos casos se vinculan, tal y como afirman las autoridades, a nuevos brotes.

En definitiva, los puntos calientes a partir de mañana día uno de septiembre van a ser las ciudades receptoras de masas de trabajadores y estudiantes. En esas Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, etc. destacan por encima de todas las dos primeras. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció que tiene preparada una "operación retorno". Conocedora de la presión que deberá soportar la capital española en los próximos días, habla de un aumento de pruebas PCR y de la aceleración en la estrategia serológica para tratar de "seguir con tranquilidad". A pesar de ello, una parte de la responsabilidad de que la vuelta al trabajo salga lo mejor posible recae directamente en los propios ciudadanos, que deberán respetar con tesón las medidas de seguridad aunque cada vez se hagan más insoportables y pesadas. Los expertos insisten en que nadie debe dejarse engañar por el regreso a la cotidianidad, habida cuenta de que, hasta que no haya vacuna, el virus continuará siendo peligroso. Continuará matando.