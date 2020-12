Las CCAA en la 'lista negra' de Illa se repliegan ahora para evitar el cerrojazo

La última palabra para levantar los cordones sanitarios la tienen los líderes autonómicos. El Ministerio de Sanidad instó a "endurecer" el 'Plan de Navidad' en los territorios con escenarios más alarmantes. La alusión a los cierres perimetrales fue directa. Hace días que los territorios candidatos al 'cerrojazo' dejaron de contarse con los dedos de una mano. De Madrid a Cataluña, de País Vasco a Baleares. Todos son candidatos a un bloqueo que no haga concesiones en los días señalados. Por el momento, ningún Ejecutivo ha planteado esta opción, al menos, no públicamente. Sí han coincidido, las regiones que lideran la 'lista negra' de Sanidad, en activar un repliegue 'in extremis', a menos de una semana para la Navidad.

Por goteo, muchas CCAA han protagonizado un viraje de emergencia para aplacar los contagios y sortear el bloqueo. Es el caso de Baleares, donde la segunda ola ha impactado con mayor virulencia que la primera. La incidencia en el archipiélago es de 183,56 para los siete días previos y de 322,41 para los 14 días previos. Hace una semana, estos indicadores marcaban 116,40 casos y 232,28, respectivamente. El crecimiento es exponencial y ha llevado al Govern balear a tomar medidas, eso sí, selectivas. Las islas de Menorca, Ibiza o Formentera, se guiarán por lo pautado en el Plan de Navidad. En Mallorca, -acumula el 94% de los nuevos casos-, las autoridades estrecharán el cerco.

La ocupación promedio en UCI es del 20,42% en todo el archipiélago, que sufre una positividad superior al 9%, según el último informe de Sanidad. El toque de queda en la isla de Mallorca, donde la incidencia supera los 288 infectados en los 14 días previos, comenzará a las 22:00 horas hasta el 28 de diciembre, sin excepción para los días de Navidad. La hostelería deberá replegarse a las 18.00 horas, también los fines de semana y vísperas de festivos. Pese a la 'alerta roja', el Govern Balear no habla de perimetrar las islas, eso sí, con condiciones: todo aquel que quiera entrar o salir del archipiélago deberá presentar una PCR negativa al pisar los aeropuertos y los puertos marítimos desde el 20 de diciembre.

La incidencia, en crecimiento exponencial

Las Islas Canarias tampoco se libra del repunte. El virus avanza por la isla por encima del umbral de riesgo. Como las autoridades baleares, el Ejecutivo canario ha anunciado un plan 'quirúrgico' para Navidad. Contra la estrategia nacional, el máximo de las reuniones en la isla de Tenerife quedará en cuatro. Tampoco el archipiélago aplicará un cierre perimetral total. La medida se limitará a la isla de Tenerife, que sufrirá un cordón sanitario durante quince días. Un vistazo a las semanas previas da cuenta de la gravedad. En septiembre, Canarias registraba una media de 90 casos diarios. En octubre, esta creció hasta los 125 casos. En noviembre se disparó a 180. Ahora ya se halla en los 256 infectados desde el lunes.

La 'lista negra' de Sanidad incluye a Euskadi. La incidencia en País Vasco ha crecido hasta los 256,91 casos por cada 100.000 habitantes en los 14 días previos, desde los 232,28 de hace una semana. La tasa de ocupación en UCI es de 21,15% y la velocidad a la que avanza el virus marca 0,94 -el umbral de riesgo se sitúa en 1-. El Gobierno vasco ha anunciado mano dura: mantendrá el cierre perimetral de la región, que solo levantará entre los días 23 y 26 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 2 de enero.

Atendiendo a las tasas de incidencia las regiones en el punto de mira de Sanidad aumentan. Además de las citadas, por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes en los 14 días previos se encuentra Aragón (213,37), Cantabria (209,44), Cataluña (221,61), Castilla-La Mancha (251,03), la Comunitat Valenciana (254,77), Extremadura (219,44), Madrid (262,13), Melilla (231,25) y, por poco, también La Rioja (201,71). El caso madrileño es una muestra de cómo la transmisión se ha disparado en cuestión de días: la región ha vuelto a quedar en el nivel 4, de riesgo extremo, tras posicionarse como la CCAA con menos incidencia por cada 100.000 habitantes, lugar que ocupaba el 20 de noviembre. El virus, por contra, ha dado un respiro a Galicia y Andalucía, que ya anticipan unas navidades menos restrictivas.

Madrid: "Perimetrar por allegados no es viable"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enroca en no cerrar perimetralmente la región. Ni siquiera en los días previos a la campaña navideña. La velocidad de transmisión (Rt) del virus en esta región lleva semanas rozando el umbral de riesgo 1. La última actualización del Instituto de Salud Carlos III le atribuye valor de 0,96, frente al 0,77 que llegó a registrar el 2 de octubre. La incidencia acumulada en la última semana se sitúa en los 170,05 casos, frente a los 80,60 que notificó la pasada semana. Para las dos semanas previas, el indicador se dispara hasta los 262,13, más de diez puntos por encima del nivel máximo de alerta.

La opción de cerrar Madrid no está sobre la mesa de la CAM. Por el momento, la región mantiene las reuniones con un máximo de seis personas y el toque de queda entre las 00:00 y las 6:00 horas. Las limitaciones de movilidad se reducen, según la página oficial del Ministerio, a dos zonas básicas de salud: la de La Elipa (distrito de Ciudad Lineal) y la de La Moraleja (municipio de Alcobendas). La insistencia en evitar los cierres ha sido una de las máximas de la gestión madrileña durante toda la crisis sanitaria. "Ya explicamos en su momento que no apoyamos la medida de perimetrar por allegados porque no existe forma de controlarlo", insisten en conversaciones con este diario.