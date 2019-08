Las CCAA culpan al bloqueo político de un 'agujero' de más de 6.000 millones

Las Comunidades Autónomas han denunciado que el bloqueo político podrían llevarles al incumplimiento del objetivo de déficit público del 0,1%, ya que estiman que el inmovilismo institucional, sin Gobierno y con los Presupuestos Generales prorrogados, podría dejar pérdidas superiores a los 6.000 millones de euros en trece de ellas, según las cifras aportadas por sus consejerías.

Los organismos autonómicos están recibiendo de Hacienda lo que les corresponde del sistema de financiación autonómica para este año, de acuerdo a los PGE de 2018, porque en 2019 el Gobierno no ha logrado aprobar las nuevas cuentas, con lo que no se han podido actualizar las cantidades. El proyecto para 2019 preveía 4.700 millones más en entregas a cuenta que no están recibiendo, pero con el que las autonomías contaban, así como otros 2.500 por un ajuste del IVA de 2017.

Distintos gobiernos han denunciado su situación, pero ha sido la Generalitat de Cataluña quien ha dado un paso al frente esta semana y ha anunciado un recurso contra el Gobierno por no pagarle lo que entiende que le corresponde. En su caso, 1.317 millones de euros, según las cuentas de la consejería de Economía y Hacienda: 874 millones por las entregas a cuenta sin actualizar y otros 443 millones por el IVA.

Otras autonomías han puesto cifra también al agujero y reclaman al Gobierno que busque una fórmula que le permita pagarles, pero la mayoría ha descartado apoyar en los tribunales la demanda catalana en buena medida por la deriva independentista de la Generalitat. "No cuente con nosotros para rebeliones", ha resumido el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

Con demanda judicial o sin ella, los órganos de la política autonómica explican que la ausencia de unos Presupuestos del Estado para 2019 les ha generado un desajuste en sus cuentas. Si Cataluña reivindica casi 1.500 millones, la Comunidad de Madrid calcula que le faltan 1.237 millones, según su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (PP), que reivindica el pago del dinero a todas las comunidades pero denuncia que se quejen "los que reniegan de España" y apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Desde los gobiernos socialistas se admite también el problema pero se confían en encontrar una fórmula legal que les permita recibir estas cantidades. Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten sin embargo en que sin Presupuestos, no es posible. Mientras que, desde el Ejecutivo balear de Francina Armengol se confía en "la vía política y del diálogo" para ingresar 177 millones de euros de recursos pendientes: 99 por las entregas a cuenta y 78 del IVA. En el caso de la Generalitat Valenciana, según los datos consultados por Europa Press, la no actualización de las entregas a cuenta suponen 450 millones de euros, a lo que se suman otros 237 millones por IVA que no van a recibir en este ejercicio.