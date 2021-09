Las CCAA relajan las restricciones ante el descenso de contagios de la quinta ola.

El continuo descenso de la incidencia de la covid a menos de 150 casos, que ha vuelto a colocar a España en una situación de riesgo medio, así como la reducción de la presión asistencial, ha permitido a las comunidades relajar las restricciones de movilidad o de aforos impuestas desde hace meses para frenar los contagios. La mayoría de comunidades amplían los aforos en hostelería y restauración, así como en el ocio nocturno, aunque en algunos territorios sigue cerrado al público.

En el caso de la Comunidad Valenciana, es el primer fin de semana sin toque de queda en los municipios de más de 5.000 habitantes con mayor transmisión de coronavirus, y se ha eliminado el límite de 10 personas en reuniones de no convivientes tanto en espacios públicos como cerrados. Asimismo, en el fin de semana de la Diada, Cataluña ha acordado que se podrán organizar manifestaciones en movimiento y con cabecera -hasta ahora eran estáticas-, aunque con distancia de seguridad, control de aforo, mascarilla e higiene de manos.

Andalucía

La hostelería permanece abierta hasta las 2:00, y los locales de ocio nocturno podrán abrir hasta las 3:30, sirviendo consumiciones hasta media hora antes. En los bares, se permite el consumo en barra si la localidad está en nivel 1, mientras que en nivel 2 solo se permiten barras en el exterior.

Aragón

Se mantienen las restricciones de reuniones a 10 personas en espacios públicos y privados, a la vez que mantiene el aforo en hostelería a un 50 % y su cierre a las 00:30, con un máximo de seis personas por mesa. En las terrazas, el aforo es del 100% con un máximo de diez personas por mesa, y se prohíbe el consumo en barra.

Asturias

Desde este sábado se permite el servicio y consumo en barras de bares y cafeterías, a la vez que se amplía una hora -hasta las 4.00- la apertura de los locales de ocio nocturno (en grupos de hasta diez personas, que podrán estar de pie). Se mantiene la prohibición de fumar en terrazas, todos los locales de hostelería podrán cerrar a la hora que fije su licencia de actividad. Quedan autorizados los conciertos en directo en locales con licencia con distancia de seguridad y medidas de protección y en el caso de las bodas, se permitirá el baile siempre que sea en exteriores y con mascarillas.

Baleares

En Ibiza, el límite horario nocturno se iguala al resto de las islas y pasa a ser de 2:00 a 6:00, a la vez que el cierre de parques y playas será de medianoche a las 6:00, cuando hasta ahora cerraban a las 22:00. Además, se autorizan acontecimientos deportivos con un máximo de 3.000 participantes, con un mínimo de un asiento entre asistentes, en vez de los dos asientos que regían hasta ahora. Los teatros, cines, circos, auditorios, salas de conciertos y espacios similares pueden llevar a cabo acontecimientos y actividades con un 75% de la capacidad máxima.

Canarias

En nivel 1 se encuentran Lanzarote, La Graciosa, El Hierro, La Gomera y La Palma, mientras la isla de Gran Canaria pasa a nivel 2 y Tenerife y Fuerteventura continúan en nivel 3. En nivel 1 los aforos son del 100 % en exteriores y del 75% en interior, con el cierre de la actividad a las 3:00, mientras el máximo de reunión de personas queda fijado en 10 personas. En nivel 2, el aforo es del 75% en exteriores y 50% en interior, y el cierre a las 2:00, mientras que en nivel 3 la ocupación es del 75 y 40 % con el cierre a la 1:00.

El pasado lunes entró en vigor el nuevo decreto ley que establece, entre otras medidas, que la autoridad sanitaria pueda exigir el certificado de vacunación o una prueba de diagnóstico para la realización de determinadas actividades laborales aunque todavía no se han determinado cuáles son.

Cantabria

Se mantiene el cierre del ocio nocturno en los 24 municipios en nivel 2. En hostelería, el aforo en el interior es del 50 % con un máximo de 6 personas por mesa, mientras que en las terrazas puede haber hasta 10 clientes en cada mesa. Los aforos se aumentan al 75% para monumentos, cines, teatros, espectáculos o eventos deportivos. En el resto de municipios, un total de 78 que están en nivel bajo, sí puede abrir el ocio nocturno, con un aforo del 50% en interior, y la hostelería con el 75%.

Cataluña

En Cataluña se elimina el límite de reunión de 10 personas no convivientes, a la vez que se amplía el aforo de los estadios al 40% y se recuperan las manifestaciones en movimiento. En hostelería, los aforos se mantienen en el 100 % en terrazas y en el 50 % en espacios interiores. Las actividades deben finalizar como máximo a las 00:30, con 30 minutos adicionales para desalojar locales. Se mantiene el cierre del ocio nocturno interior, con la excepción de terrazas.

Castilla-La Mancha

La hostelería y la restauración pueden abrir hasta las dos de la madrugada con un aforo máximo de 100% en terrazas y 75% en interiores. El servicio de barra está prohibido. Las discotecas y el ocio nocturno pueden abrir hasta las tres de la madrugada con las mismas limitaciones de aforo. En las residencias de mayores se permiten las visitas dos días por semana.

Castilla y León

El cierre de la hostelería se fija a las 1:30 con un aforo del 75% y una ocupación máxima por mesa de diez personas, con la prohibición de consumir en barra o de pie. Se mantendrá cerrado el interior de los locales de ocio nocturno, que solo puede operar en terrazas al aire libre. Actuaciones musicales, verbenas, bailes públicos, pasacalles y similares se podrán celebrar tanto en espacios cerrados como abiertos siempre y cuando el público esté sentado con mascarilla y distancia social.

Comunidad Valenciana

Primer fin de semana sin toque de queda en los municipios valencianos con mayor transmisión, a la vez que se suprime la restricción del número máximo de 10 personas en reuniones sociales y familiares. En hostelería, se aumenta de 6 a 8 el máximo de clientes por mesa en el interior, pero se mantiene el aforo del 50% y el cierre a las 00:30. Los aforos en exteriores continúan en el 100% con 10 personas por mesa. El ocio nocturno, con un 50% de aforo en interiores y 8 personas máximo por mesa, cierra a las 3:00 (la última consumición se sirve a las 2:30), y no se permite el baile ni el consumo en barra.

Extremadura

El ocio nocturno cierra a las 2:00, salvo en el Área de Plasencia y Cáceres, que continúan este fin de semana en nivel 3 de transmisión. El aforo en hostelería es del 33% en interiores y del 75% en el exterior, con seis personas como máximo por mesa.

Galicia

Este fin de semana continúa la prohibición de reuniones en la calle entre las 3:00 y las 6:00 de la madrugada (excepto personas convivientes) y entre la 1:00 y las 6:00 en municipios en nivel alto (Melide y Monforte de Lemos, Curtis, A Pobra de Trives y Viana do Bolo). El ocio nocturno se mantiene abierto en todos los municipios, independientemente de su nivel de contagios, con la posibilidad de bailar con mascarilla pero con un registro de clientes.

La Rioja

Se mantiene la recomendación de un máximo de 6 personas en las agrupaciones. En hostelería y restauración, el cierre se mantiene hasta las 2:00, mientras que el aforo máximo en interiores es del 75% (sin restricciones en espacios abiertos). Se mantiene la recomendación de un máximo de 6 personas por mesa.

Madrid

Desde este viernes, el aforo máximo en las competiciones multitudinarias al aire libre es del 60% de asistentes, mientras que en espacios cerrados es del 40%. Bares, restaurantes, cines, teatros, auditorios y locales de juego pueden cerrar a la 1:00, aunque las terrazas en aceras y bandas de aparcamiento pueden estar abiertas solo hasta las doce. El aforo en estos establecimientos es del 50% en interior con seis comensales por mesa y 75% en exteriores, con ocho. El ocio nocturno seguirá abierto hasta las 3:00 de la madrugada.

Murcia

No hay cierres perimetrales ni toque de queda pero sí cierre de actividades no esenciales de 2:00 a 6:00 de la madrugada, además de prohibir la venta de alcohol entre las 22:00 y las 6:00. El ocio nocturno está cerrado y en el interior de la hostelería no puede haber más de seis personas por mesa y diez en el exterior.

Navarra

Desde este viernes, la capacidad del aforo en los eventos que se celebren en recintos cerrados aumenta hasta un máximo de 2.400 personas, siempre y cuando no se supere el 40% del aforo del recinto. Conciertos, espectáculos o sesiones de cine podrán finalizar más tarde, una vez levantado el toque de queda, y también se amplían aforos en bibliotecas, ludotecas y espacios de ensayo para danzas.

País Vasco

Los aforos en comercios e instalaciones culturales han pasado del 35 al 60%. En la hostelería, el aforo en el interior ha aumentado al 50% y ahora el máximo de personas por mesa es de 8 en lugar de 6, pero se mantiene la prohibición de consumir en barra. Además siguen cerrados los pubs y discotecas no adaptados a servicios de hostelería.

Ceuta

En hostelería, las terrazas cierran a la 01:00 y el interior de los establecimientos a las 00:30 los viernes, sábados y vísperas de festivos (y a las 00:00 el resto de los días durante el periodo estival). Se amplía una hora el horario del ocio nocturno (hasta las 2:00) y el aforo de las terrazas vuelve al 100%.

Melilla

Se mantiene el máximo de 6 comensales en interior y 8 en exterior (salvo si son convivientes). Es obligatorio que los mayores de 16 años que asistan a actos civiles o religiosos acrediten el certificado covid de la UE.