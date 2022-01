CCOO calcula entre un 4% y 6% las bajas por la Covid en los centros educativos.

Comisiones Obreras ha estimado este lunes, primer día de clase tras las vacaciones de Navidad, que entre el 4 y el 6% del personal de los centros educativos no ha podido incorporarse a las aulas como consecuencia de la Covid-19. Según ha explicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Paco García, este número de bajas extra implica la contratación inmediata de "más de 37.000 profesionales", y ha pedido agilizar las sustituciones para que los centros puedan asumir con garantías el trimestre.

La incidencia en el profesorado y el resto de personal de los centros puede además incrementarse en los próximos días al no haberse tomado las medidas que el sindicato pide de aumento de plantilla, bajada de ratios, incremento de la distancia interpersonal y protocolos adecuados en la vuelta a las aulas, según explica. CCOO critica que el regreso a las clases tras las vacaciones está marcado, una vez más, por "la falta de previsión y la improvisación".

"No se han tomado las medidas oportunas en la Conferencia Sectorial de Educación y las administraciones educativas están actuando en general como si nada pasara. En los próximos días la incidencia entre el personal de los centros y el alumnado puede incrementarse de manera muy significativa al no haber reducido las ratios en las aulas y, por tanto, no poder mantenerse las distancias adecuadas", añade el sindicato.

Asimismo, recuerda, se han relajado los criterios de confinamiento de grupos por casos y las cuarentenas sin acompañarlo de "protocolos adecuados que incluyan realización de pruebas y seguimiento del resto de alumnado y profesorado". Por supuesto, concluye Comisiones Obreras, también hay que acelerar la vacunación de los niños y las dosis de refuerzo de las plantillas de los centros.