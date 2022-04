CCOO y UGT alertan a la CEOE de nuevos conflictos laborales sin un pacto salarial

Los sindicatos alertan a la patronal CEOE de que si no se sienta a negociar un acuerdo con alzas salariales y cláusulas que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores habrá un aumento de la conflictividad en los próximos meses. En rueda de prensa para presentar los actos del Primero de Mayo, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han colocado las subidas salariales como una de las principales reivindicaciones en un contexto económico marcado por la elevada inflación mientras las negociaciones para el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con la patronal siguen bloqueadas.

"Denunciamos las actitudes de las organizaciones empresariales que tratan que todos los incrementos de precios vayan a las espaldas de los trabajadores", ha arrancado Sordo, que ha advertido de que sin ese acuerdo se "va a tensionar" la negociación colectiva y ha tachado de "gran irresponsabilidad" de los empresarios entrar en ese terreno. "La CEOE debe de ser consciente de que si no hay acuerdo en AENC, la situación de conflictividad va a crecer (...) no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", ha añadido Álvarez que ha señalado además que sin ese acuerdo en salarios se pueden bloquear otros aspectos de la reforma laboral que se dejaban en manos de la negociación entre los agentes sociales.

Clausulas anuales

Para los sindicatos, las propuestas de la CEOE no permiten garantizar que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo e insisten en la necesidad de que se incluyan clausulas de garantía salarial de aplicación anual. El AENC sirve de guía de recomendación para la negociación colectiva por lo que, advierten CCOO y UGT, sin este acuerdo el conflicto por las subidas salariales se llevará a cada empresa y sector sin descartar otro tipo de movilizaciones.

"La CEOE debe plantearse si prefiere un proceso ordenado o desordenado con mas conflictividad", ha incidido Sordo que, junto a Álvarez, ha hecho un llamamiento a la participación este Primero de Mayo, que sufrirá un cambio en el recorrido de la manifestación en Madrid, que terminará en Callao y no en la Puerta del Sol como es habitual por las obras en esa zona. "Si las calles se llenan, la negociación con la CEOE será más sencilla", ha defendido el líder de UGT.

Cumplir con el acuerdo de pensiones

Convocados bajo el lema "La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad", los sindicatos llevan a este Primero de Mayo otra serie de reivindicaciones como más protección social a los más vulnerables y seguir avanzando en la igualdad. Según ha cifrado Sordo, unos 9 millones de personas en España están en un situación de ingresos tan justa que la inflación les impide llegar a final de mes por lo que reclaman más ayudas estatales.

"CCOO y UGT saludan que el Gobierno haya tomado medidas para afrontar las consecuencias generadas por la guerra en Ucrania, medidas consideradas positivas pero insuficientes para proteger a las personas más afectadas por la fuerte subida de los precios", señala el manifiesto. Junto a esto, Álvarez ha incidido en la necesidad de seguir elevando el salario mínimo interprofesional (SMI) para llegar a los 1.064 euros en 2023.

Y ambos han criticado que la CEOE llegue a plantear algún cambio en la aplicación del acuerdo para subir las pensiones de acuerdo con el IPC. "No es de recibo que quien cuando se pacto la reforma laboral hizo bandera de que aquí no se cambia un coma diga ahora que no se puede hacer (..) hemos acordado eso, lo ha suscrito la CEOE, si se está desdiciendo que lo aclare", ha criticado Sordo.

Por otro lado, ambos han coincidido en que no hay ninguna propuesta "seria" del Gobierno entorno al Pacto de Rentas que, a su juicio, debería incluir medidas energéticas y de fiscalidad entre otras y no pasar solo por un tema salarial. "En este momento hablar de Pacto de Rentas es hablar de un unicornio azul", ha ironizado Sordo. Tanto el líder de CCOO como el UGT se han mostrado contrarios a una bajada generalizada de impuestos que podría llevar a una "intervención" de España en pocos años.