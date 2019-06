Celaá descarta una prueba de Selectividad única... aunque armonizará la corrección

Cerca de 9.000 estudiantes valencianos se enfrentaron el pasado martes a, posiblemente, el examen más complicado de su vida y que además condicionará la elección de su carrera y, seguramente, su futuro profesional. La prueba de Selectividad de Matemáticas II dejó a muchos alumnos indignados -hay más de 42.000 firmas en change.org en contra de la polémica prueba-, a otros confundidos y a algunos, habituados a las mejores calificaciones, devastados.

La dificultad del examen de Ciencias en la Comunidad Valenciana, muy diferente al que tuvo lugar en otras comunidades, ha hecho saltar las alarmas y ha generado numerosas críticas ante las diferentes pruebas a las que se enfrentan los estudiantes dependiendo del lugar donde se realizan, los distintos niveles de calificación e incluso los tiempos para dar respuestas a las preguntas, cuyo número también varía según la comunidad autónoma.

17 tipos de exámenes, 17 correcciones diferentes

Las pruebas de Selectividad son muy diferentes según la región. Mientras en Valencia este año fueron muy extensas y complicadas, en Castilla-La Mancha los alumnos respiraron al encontrarse un examen que muchos consideraron breve y que se podía responder sin demasiada dificultad en el tiempo previsto. Por su parte, los alumnos asturianos tuvieron que estudiar 93 temas para el examen de historia, mientras que los canarios, solo 23. En cuanto los criterios de corrección, en Madrid quitan medio punto por cada falta de ortografía, en Baleares se permiten hasta 13.

Pese a las críticas y a las evidentes diferencias entre regiones, el Ministerio de Educación no está dispuesto a dar un paso adelante a la hora de unificar las pruebas, aunque sí está considerando aunar los criterios de corrección. La prueba homogénea para toda España es la que han reclamado, a través de sendas proposiciones no de ley, PP y Ciudadanos. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha reiterado que la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) "funciona", aunque ha comentado que se van a estudiar qué elementos de armonización pueden ser eficientes como podría ser la corrección de las pruebas.

"Está constatado que la EBAU funciona y viene funcionando adecuadamente todos estos años", dijo Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que hay "un nivel alto de satisfacción" sobre ella en las familias, alumnos, universidades y centros educativos de los que dicho que todos los años se suscita "una lógica preocupación" sobre esta prueba, antes conocida como Selectividad, en cuanto a si hay diferencias de dificultad, y que por ello ha propuesto formar un grupo de trabajo con expertos de la Universidad y los miembros de la Conferencia Sectorial, donde está el Ministerio y las autonomías.

Se quieren estudiar, según Celaá, algunos aspectos de mejora cómo es la forma de corregir las pruebas de la EBAU, pues ha considerado que "no es de recibo" que en algunos lugares una falta de ortografía descuente mucho del resultado, tanto como para suspender un examen, y en otros no. "Hay determinadas posibilidades de mejora en términos de armonización en las fórmulas de corrección" de la EBAU pero en cuestión de grado de dificultad y de preguntas -ha continuado la ministra- los datos técnicos no proporcionan ningún elemento al respecto, y una prueba única no lo solventaría. Al contrario, "empobrecería el currículo", que una parte la pone el Estado, otra la comunidad y otra el centro, ha añadió la ministra.

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamando, ha abogado por realizar un "análisis serio" sobre "dónde puede haber divergencias" en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PevAU) -antigua Selectividad- "en lugar de crear tanta crispación". Así lo ha indicado este jueves en Jaén a preguntas de los periodistas sobre el debate con respecto a la posibilidad de implantar una Selectividad única en todo el territorio español, después de que desde el PP se haya anunciado una proposición no de ley en el Congreso en este sentido.

"Hacer un estudio serio, un estudio que nos ponga de manifiesto si hay diferencias y, si hay alguna comunidad autónoma donde no se estén cumpliendo las directrices que marca el BOE, pues decirle que se cumplan. Creo que es lo que hay que hacer en lugar de crear tanta crispación", ha comentado no sin incidir en que, "sobre todo", se debe "hacer un análisis serio de dónde puede haber divergencias e intentar solucionarlo".