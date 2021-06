Celaá no garantiza que se eliminen las cuotas de los colegios concertados

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha admitido hoy que no puede garantizar la eliminación de las cuotas de los colegios concertados porque "no son por educación, sino por otros servicios". "Pagan al ir al colegio, pero no por la educación, las cuotas que pasa la concertada están acreditadas, son por otros servicios que están fuera de la educación", ha explicado Celaá en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que recordado que la pretensión del Gobierno es que los centros con conciertos educativos "cumplan con los fines sociales".

"Que las necesidades más perentorias del sistema sean tratadas por igual, que haya reparto de funciones en relación con el tratamiento más difícil del sistema, hablo de discapacidad, de etnia o de orientación de género", ha indicado la ministra.

Celaá ha admitido, no obstante, que dichas cuotas pueden generar desigualdad porque "no todas las familias pueden pagar 400 euros al mes", pero ha recordado que la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) sitúa la "segregación educativa como un problema en España". Asimismo, ha asegurado que "Madrid es la comunidad autónoma donde más segregación" y ha apelado a la necesidad de "combatirla", al tiempo que también ha reconocido diferencias en la escuela pública.