Un centenar de expertos lanza un aviso sobre la transparencia de Radar Covid

Más de cien miembros de la comunidad académica española han firmado un manifiesto en el que reclaman más transparencia en el desarrollo de la aplicación 'Radar Covid'. Según han lamentado los académicos, a día de hoy, no se ha publicado ninguna documentación sobre el diseño de Radar Covid, sobre su implementación ni sobre el proceso de integración de las comunidades autónomas.

No obstante, el 1 de septiembre, según han recordado, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) anunció que el código de la aplicación se abrirá al público el día 9 de este mismo mes. "Con su decisión, la SEDIA ha iniciado una democratización de las infraestructuras digitales públicas", han señalado. Y es que a pesar de estas críticas, los académicos han coincidido en que la aplicación "marca un hito no sólo como innovación digital, sino también por su carácter cooperativo", recoge Ep.

En el 'Manifiesto en favor de la transparencia en desarrollos de software públicos' los académicos también han solicitado la máxima información sobre el sistema de gobernanza y toma de decisiones en el diseño de la aplicación Radar Covid. En este sentido, los firmantes consideran "importante" que la involucración de entidades privadas, y su rol y sus responsabilidades en el proyecto se identifiquen "de manera clara".

Los académicos han destacado, por último, que Radar COVID es un elemento esencial dentro de un complejo plan de contención de los contagios, pero no es la única medida con la que detener las cadenas de contagio. "Es una medida de apoyo y no sustituye a rastreadores manuales de contacto, sino que necesita desplegarse en coordinación con los procesos manuales ya existentes" han apuntado. También han insistido en que teniendo en cuenta las asimetrías sociales del país, por las que no todos disponen de móviles o de acceso a la infraestructura digital, es importante recalcar el carácter voluntario de la app.