Cepyme niega que la falta de empleados en la hostelería sea por bajos salarios. 

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha tildado de "irresponsables" las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, sobre las causas del déficit de trabajadores para cubrir vacantes de empleos y ha asegurado que es "falso" que esto responda a un problema de salarios. "Liquidar un problema de esa magnitud, con el mensaje demagógico y falso, de que pagamos poco, me hace concluir que, en este, como en otros asuntos, el Gobierno no piensa hacer nada", ha criticado Cuerva durante su intervención en la Asamblea General de Cepyme, celebrada este martes.

Cuerva ha explicado que sectores como la hostelería no pueden cubrir hoy alrededor de 100.000 puestos de trabajo, mientras que en otros como la construcción se habla de que en los próximos años no podrán cubrir cerca de 700.000 empleos. El resto de sectores, los muy cualificados y con elevados salarios, y los menos cualificados y salarios inferiores, apuntan todos en la misma dirección, según ha advertido Cuerva. "Nosotros hemos detectado el problema, lo hemos analizado y hemos propuesto posibles líneas de actuación sobre el mismo; es alarmante que en el lado del Gobierno se despache con unas declaraciones irresponsables", ha criticado el presidente de Cepyme, justo un día después de que Gobierno y agentes sociales se hayan reunido para tratar este tema y buscar soluciones.

Durante su intervención, el presidente de Cepyme ha advertido de que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas españolas siguen estando en una situación "extremadamente complicada" en cuanto a sus propias circunstancias de sobreendeudamiento, morosidad, caída de la facturación, incremento de los costes, presión fiscal o riesgo de viabilidad. Además, ha alertado de que su situación es "complicada excepcionalmente" en comparación con el resto de las empresas europeas.

"Si en 2020, antes del encadenamiento de la pandemia, la crisis energética, de suministros, de la elevada inflación y de la invasión de Ucrania, nuestro objetivo era que las pymes españolas se acercaran a los índices de competitividad y productividad de las europeas, desgraciadamente hoy estamos en impedir que la brecha se amplíe más", ha lamentado Cuerva. En este sentido, el presidente de las pequeñas y medianas empresas ha señalado que la "letal mezcla" de unas "obvias" debilidades estructurales de la economía y de unas decisiones gubernamentales, a su juicio, "poco acertadas", ha llevado a que las empresas sufran más que las del entorno todas esas crisis encadenadas.

Cuerva ha aprovechado su intervención para poner en valor el papel de CEOE, Cepyme y ATA en estos años marcados por la crisis, primero de la pandemia y luego por la guerra en Ucrania. "Nuestras organizaciones han estado a la altura de lo que requerían nuestras empresas. Y lo han estado a partir de una premisa: la complacencia no era una opción", ha defendido el presidente de Cepyme. En este sentido, Cuerva ha reconocido que en lo personal "no es cómodo ser incómodo" en los despachos del presidente del Gobierno, los vicepresidentes o los ministros. "No me cansaré de repetir que el Gobierno actual sigue mirando con recelo a la empresa", ha asegurado. Pese a esto, Cuerva ha puesto en valor todos los acuerdos alcanzado y ha puesto de ejemplo la reforma laboral, que gracias a ls intervención de la patronal, fue la "menos mala" de todas las reformas posibles.

De cara a los próximos meses, Cepyme se ha propuesto estar atentos al despliegue de los fondos europeos 'Next Generation EU', el impacto de la reforma laboral, y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o si el Gobierno eleva la presión fiscal y las cotizaciones sociales "frente a problemas evidentes como la no sostenibilidad del sistema de pensiones". "Y en este último caso, deberemos estar muy atentos, porque aunque nadie se atreva a mentar al elefante que hay en la habitación, lo cierto es que no resolver ese problema lastrará a las empresas, lastrará a nuestra economía y lastrará a nuestro país", ha advertido.