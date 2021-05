Alerta roja en Moncloa ante la grave crisis migratoria en Ceuta y Melilla

Moncloa ha encendido la alerta roja. La grave crisis migratoria en Ceuta y Melilla no cesa y el Gobierno prepara la respuesta política. Siguen llegando decenas y decenas de inmigrantes, que intentan entrar en territorio español y las fuerzas de seguridad no dan abasto. El Ejecutivo ha cambiado toda su agenda y se ultima una contestación fuerte y a la vez que no provoque un problema mayor. Siempre, por supuesto, en coordinación con Bruselas, que ya ha pedido a Marruecos que controle las oleadas de inmigrantes. Se está midiendo en este momento una comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez que tendrá lugar este mediodía. Y la ministra de Exteriores ha llamado a consultas a la embajadora de Marruecos en España.

Las fuerzas de seguridad intentan retener a los inmigrantes Las fuerzas de seguridad intentan retener a los inmigrantes

La situación es límite. Los militares empiezan a desplegarse, cada vez en un número mayor, para contener la avalancha, ayudando a policías y guardias civiles. Llegarán 150 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y otros 50 de la Guardia Civil. Pero desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya avisan de que la situación es insostenible y que hacen falta más efectivos. Defensa, de momento, guarda silencio, si bien ya se ven vehículos militares y efectivos de las Fuerzas Armadas en las fronteras. "Estamos desbordados". Se han establecido "patrullas conjuntas" entre las Fuerzas Armadas y las FCSE para controlar la situación.

La avalancha continúa en la valla de Ceuta La avalancha continúa en la valla de Ceuta

La respuesta política va a llegar de la mano de Sánchez. Se está estudiando y midiendo al máximo. Lo hará desde Moncloa mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará a Ceuta para apoyar a los policías y guardias civiles que intentar detener la avalancha. Sólo el lunes llegaron más de 6.000 personas, de los cuales en torno a 1.500 eran menores. Ese es uno de los principales problemas para el Gobierno, que buena parte de quienes entran son niños. Ya se han devuelto a 2.700 de ellos.

Todos los planes previstos se han ido al traste. El presidente Sánchez tenía previsto viajar hoy a París pero ha cancelado su agenda. Lidera el gabinete de crisis que se ha organizado. El Consejo de Ministros, de hecho, se ha reunido durante espacio de más de dos horas para afrontar una de las mayores crisis migratorias que ha vivido España. Estaba previsto que este martes el Ejecutivo expusiera en público, a través de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, el Proyecto de Ley de tratamiento de residuos y plásticos de un solo uso, pero será Marlaska quien actualice la situación.

El presidente Pedro Sánchez ha asegurado, por su parte, en Twitter que se actuará con la "máxima firmeza" y que su prioridad en estos momentos "es devolver la normalidad a Ceuta". La situación, admiten en su entorno, es "grave" no sólo por la crisis migratoria, sino también por la sanitaria.

Mi prioridad en este momento es devolver la normalidad a Ceuta. Sus ciudadanos y ciudadanas deben saber que cuentan con el apoyo absoluto del Gobierno de España y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte del país ante cualquier desafío. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 18, 2021

El presidente del PP, Pablo Casado, ha mantenido esta mañana una reunión telemática con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que este lunes había reclamado el despliegue de las Fuerzas Armadas. El líder del PP le ha explicado que ha llamado al presidente Sánchez con la intención de pedirle que garantice la integridad de la frontera española y la devolución "inmediata" de las personas que han entrado de manera irregular en España a través de Ceuta.

Casado ha apoyado la petición de Vivas de aumentar el número de efectivos del Ejército, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, así como una resolución de la crisis diplomática con Marruecos. Pasado el mediodía, Sánchez y Casado hablaron y el presidente del PP le trasladó todo su apoyo para desplegar los medios que sean necesarios para proteger la frontera española. El líder del principal partido de la oposición ha asegurado que "romper la tradición democrática como hacer la primera visita oficial del nuevo Gobierno a Marruecos" son las que han a España a esta situación.