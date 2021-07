PSOE y PP se acercan para renovar el CGPJ y emplazan a verse en septiembre

Primera toma de contacto entre el Gobierno y el PP para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha iniciado la ronda de contactos telefónicos que tenía prevista con los diferentes portavoces de los distintos grupos parlamentarios. La primera llamada ha sido al PP y ya se han emplazado a verse, según explican fuentes gubernamentales.

Los contactos se están haciendo de mayor a menor representación en el Congreso, por lo que la primera llamada se ha producido entre el ministro y la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra. La conversación con la portavoz del Grupo Popular ha transcurrido en un tono cordial y dialogante, según Moncloa. Una primera toma de contacto entre ambos, que ha durado menos de quince minutos. El nuevo ministro, por cierto, no ha mencionado en ningún momento la palabra "CGPJ", según fuentes conocedoras de la conversación.

Tanto el ministro, como la portavoz del PP, se han emplazado a una reunión presencial al inicio del periodo de sesiones plenarias, ya en septiembre. Se dan así un mes largo para recapacitar sobre las posturas que mantuvieron en febrero, su último intento, y que acabaron en ruptura. El PP, indican desde Génova, mantiene sus mismas condiciones: independencia para que los jueces eligan al órgano de gobierno de los jueces.

El ministro Bolaños mantiene la ronda de llamadas en estos momentos. Ya ha hablado con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y con el de ERC, Gabriel Rufián. Estos contactos terminarán con los portavoces de los grupos de Unidas Podemos y PSOE, Pablo Echenique y Adriana Lastra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado desde Nueva York que no va a retomar la reforma que pretendía cambiar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero al mismo tiempo ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, que reflexione y levante un bloqueo en las negociaciones que debilita a las instituciones.

El jefe del Ejecutivo se ha limitado a subrayar que son los grupos parlamentarios los que han de desatascar la situación en el Congreso, pero al mismo tiempo, ha insistido en que "claramente quien está entorpeciendo la renovación tiene nombres y apellidos", en referencia al PP y a su líder.

En consecuencia, ha dicho que confía en que puedan reflexionar y permitir que se cumpla un mandato constitucional porque no es cuestión de "si quiero o no quiero", y ha afirmado que si el PP se aviene a negociar y se desbloquea la renovación del CGPJ, no recuperará esta propuesta de reforma sobre las mayorías necesarias para la renovación.