El CGPJ retrasa los nombramientos pendientes a la espera de su renovación

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volverán a reunirse la próxima semana. Carlos Lesmes ha convocado un Pleno extraordinario para el jueves 4 de marzo en el que votarán ocho nombramientos clave en la judicatura. El también presidente del Tribunal Supremo ha retirado del orden del día esta cuestión pese a que un grupo de vocales había pedido que se incluyera, como estaba previsto. Sin embargo, finalmente el órgano de gobierno de jueces ha desactivado la elección de estos cargos (entre los que se encuentran tres plazas clave del Supremo) mientras sigue sin sellarse el pacto político de su renovación.

Así lo confirman fuentes del CGPJ a este medio tras la reunión mantenida por los 20 vocales. La decisión inicial de Lesmes de excluir del orden del día los nombramientos de ocho cargos judiciales ante el inminente acuerdo político de su renovación, provocó el rechazo de parte del Pleno. Un grupo de ocho vocales remitió un escrito a comienzos de semana pidiendo que no se dejara este asunto en 'stand by' y se siguiera con el calendario previsto hasta que no fructificara el pacto entre las fuerzas políticas. De este modo, y tal y como lo recoge el Reglamento del CGPJ, el presidente del órgano se vio obligado a rectificar y a volver a incluirlo en la sesión de este jueves, en la que, entre otros asuntos, también se ha analizado la conocida como Ley Montero.

El asunto en cuestión provocó una fuerte división dentro del órgano de gobierno de jueces, que lleva en funciones desde diciembre de 2018. Durante el año pasado congelaron hasta en dos ocasiones las votaciones de cargos pendientes precisamente ante la sospecha de que el pacto PP-PSOE era una realidad. En vista de que el acuerdo no terminaba de cerrarse, Lesmes advirtió que no podían dejar de lado el calendario porque así lo recoge la Ley. No obstante, y teniendo en cuenta que esta tercera vez amaga con ser la definitiva, el CGPJ decidió dejarlos en el aire a la espera del anuncio formal. El hecho de que éste todavía no se haya producido aboca al órgano a celebrar un nuevo Pleno Extraordinario el próximo jueves para estudiar esta cuestión.