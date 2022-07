El CGPJ se reunirá el lunes para abordar la renovación del TC tras la reforma. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un Pleno extraordinario el próximo lunes para debatir y votar la propuesta realizada por un grupo de vocales para reclamar al Congreso que recabe la opinión del órgano de gobierno de los jueces sobre la reforma impulsada por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Según ha informado el CGPJ, el Pleno, que empezará a las 17:00 horas, se ha convocado a petición de los ocho vocales que el martes solicitaron formalmente que se celebrara un cónclave para abordar este asunto antes del 21 de julio, cuando estaba previsto el siguiente después de que el fijado para el 30 de junio se tuviera que suspender por la muerte de la vocal Victoria Cinto.

El objeto de controversia es la proposición de ley que el PSOE introdujo el 24 de junio para que el CGPJ recuperara la facultad de hacer nombramientos en el Tribunal Constitucional (TC) con la finalidad de que los cuatro magistrados de la corte de garantías que vieron expirar su mandato el 12 de junio puedan ser sustituidos por otros cuatro que deben proponer Gobierno y CGPJ, con dos cada uno. Un grupo de nueve vocales reaccionó proponiendo al CGPJ "solicitar al Congreso de los Diputados que recabe el informe del CGPJ en relación con la proposición de ley orgánica presentada por el grupo parlamentario socialista para la reforma de la LOPJ en el aspecto relativo a las atribuciones de este Consejo en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional".

Asimismo, estos nueve vocales buscan que el órgano de gobierno de los jueces se dirija también a la Comisión Europea para "informar" sobre la última reforma que el PSOE pretende hacer de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Sin embargo, esta semana se ha sabido que el Gobierno ha solicitado al Congreso que su proposición de ley se debata y vote en el contexto del Debate sobre el Estado de la Nación, que se desarrollará entre el 12 y el 14 de julio, de modo que quede aprobada en un día. En respuesta, ocho de los nueve vocales iniciales emitieron el martes un nuevo escrito con los mismos planteamientos pero instando a que su propuesta se debatiera y votara en un Pleno antes del fijado para el 21 de julio. "La precipitación con la que se va a llevar a cabo la tramitación de la iniciativa legislativa excluye que se pueda esperar al Pleno de este Consejo previsto para el día 21 de julio", esgrimen.

Los firmantes indican que el sentido de "urgencia" se debe a que si la reforma legal queda aprobada durante el Debate sobre el Estado de la Nación, esto es, la próxima semana, su objetivo final de enviar a los diputados un informe con la opinión del CGPJ sobre la misma carecería de sentido si se espera al día 21. Además de dicha propuesta, en el Pleno del 11 de julio se tratará el acuerdo aprobado el 27 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que se dirigió al CGPJ para que transmita al Congreso y al Senado su honda preocupación porque la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales están creando una situación "insostenible" en el alto tribunal.

Por otro lado, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha optado por no solicitar al Senado que designe a un vocal para sustituir a Victoria Cinto, que falleció el pasado 30 de junio, teniendo en cuenta que el Congreso ya rechazó una petición anterior para cubrir la vacante por jubilación que dejó Rafael Fernández Valverde. El órgano de gobierno de los jueces ha decidido aquietarse al criterio fijado por los Letrados de las Cortes, que en su informe del pasado mes de marzo fijaron que no procedía reemplazar a Fernández Valverde porque para ello tendría que ser un cese anticipado, algo de lo que no cabe hablar -razonaron- cuando el CGPJ lleva más de tres años en funciones.

Ese precedente es el que ha llevado a Lesmes, en cuya mano está solicitar o no que se cubran las vacantes surgidas, a no dirigirse al Senado, la cámara que nombró a Cinto y a la que, por tanto, correspondería nombrar a su eventual sustituto, según ha avanzado 'El Periódico de España' y han confirmado fuentes del CGPJ a Europa Press. De esta forma, el Consejo General del Poder Judicial queda reducido a 18 vocales, desde los 20 iniciales, más Lesmes, todos ellos con el mandato vencido desde el 4 de diciembre de 2018.