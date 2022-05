Moncloa admite que debe agilizar pagos en gasolineras ante la aviso de cierres

Los gasolineros no pueden más y muchos se plantean el cierre de su estación de servicio si el Gobierno no paga de forma inminente la bonificación anticipada en el mes de abril para atender a la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Hace menos de un día ya denunciaban en el podcast 'Una moneada al aire' de La Información que están recurriendo a financiación para poder hacer frente a los entre 500.000 y 700.000 euros que supone dicho adelanto. La respuesta desde el Gobierno no ha tardado en llegar y ha sido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien ha anunciado que la Agencia Tributaria está trabajando para agilizar el pago de las bonificaciones por carburante de las estaciones de servicio y ha asegurado que los anticipos que se solicitaron antes de la aplicación del descuento se han pagado al 10 % y de los que hay que liquidar ahora "más de la mitad se han abonado ya".

La ministra ha realizado estas declaraciones este jueves tras su visita a la fábrica de Stadler en Albuixech (Valencia), quien se ha referido a las quejas de estaciones de servicio sobre el retraso en el pago y ha asegurado que la Agencia Tributaria está trabajando en el abono de las devoluciones o descuentos de 15 o 20 céntimos "desde el primer día". Además, ha señalado que los anticipos que se podían solicitar desde antes de la aplicación del descuento ya se han pagado al 100 % y que de los que hay que ir "liquidando ahora", más del 50 % se han abonado.

La ministra ha defendido el trabajo "ingente" que está haciendo la Agencia Tributaria, y ha transmitido un mensaje de tranquilidad porque "los descuentos se van a realizar y las gasolineras van a recibir ese dinero". También ha dicho comprender la dificultad de la situación y ha señalado que van a "redoblar los esfuerzos para ser más ágiles en el pago de esa devolución". Asimismo ha dicho que el Gobierno está "monitorizando" el efecto de todas las medidas que se aprobaron en el plan de respuesta a la crisis "para ver su impacto, su alcance, y ver si es necesario corregir alguna".

Preguntada sobre el precio al alza de la gasolina, Sánchez ha contestado que, "si bien es cierto que el incremento del petróleo se está produciendo, hay quien dice que es incremento malintencionado por parte de las empresas de los precios de los carburantes, pero también los precios del petróleo oscilan y se incrementan". Así, ha insistido en ese control y monitorización del comportamiento de las empresas y las distribuidoras, y el impacto de las medidas, que "están sujetas a modificaciones", para que "obedezcan a beneficiar al conjunto de la sociedad". En el caso de los carburantes, ha dicho, se modificarán si es necesario, de acuerdo con los sectores más afectados.

Ante posibles nuevas reivindicaciones de los transportistas, la titular de Transportes ha dicho: "nos comprometimos a que sean capaces de prestar sus servicios a un precio razonable y por lo tanto su actividad es sostenible, de momento". La ministra ha agregado: "siguen sufriendo consecuencias de la situación, pero con las medidas que aprobamos, derivadas de la movilización y anteriores, dimos un giro muy importante y respuesta a peticiones históricas. Seguiremos trabajando con ellos" para que las medidas sean eficaces.

Del mismo modo se ha referido a medidas como la bajada del IVA y ha señalado que la reducción de los impuestos "como norma o premisa no es la fórmula para dar respuesta adecuada a la situación que estamos sufriendo, y sobre todo cuando las medidas que hemos aplicado pretenden tener impacto en los sectores más afectados". En este sentido ha explicado que cuando hubo movilización de los transportistas "había quién pedía bajar el IVA e hidrocarburos, pero los propios transportistas decían que no tenía impacto realmente positivo". Por ello ha reiterado que es necesario "partir de la base de que hay que hacer análisis de los factores más afectados, qué medidas les pueden beneficiar, pero no lanzar mensajes como de bajadas generalizadas de impuestos que al final nos debilitan". En su lugar, ha señalado, "hay que tomar medidas quirúrgicas pero efectivas".