El 3 de Cifuentes, en el eje de Púnica por los "chanchullos" que destapó González

"Nosotros solamente tuvimos con él lo de los campos de fútbol y evidentemente algo tiene (...). Ten en cuenta que entonces estaba en Arpegio (...). Yo creo que ahí hicieron sus chanchullos". Así se expresaron Ignacio y Pablo González en una conversación en el despacho del primero de ellos en la Comunidad de Madrid. Los dos hermanos, que no sabían que estaban siendo grabados por agentes de la UCO en el marco del caso Lezo, se refirieron de este modo a Jaime González Taboada. Ambos insinuaron que el que fuera número 3 de Cristina Cifuentes en el Gobierno madrileño se benefició a título individual de las licitaciones de campos de fútbol en la región dando pie a que, cuatro años después de aquellos hechos, se abra una nueva vía de investigación en el caso Púnica.

El motivo reside en la similitud de los dos procedimientos y en el hecho de que en este último se investiga una supuesta caja 'b' de la formación popular regional que salpica a algunos de los protagonistas que aparecen en la conversación mantenida entre ambos hermanos. Es por ello que ahora la acusación que ejerce el PSOE ha pedido una batería de diligencias entre las que se incluye la imputación de Taboada -que ejerció como consejero de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid- y la citación de los dos hermanos González para pronunciarse sobre estos hechos. El partido sostiene que, como consecuencia de esos audios, se deduce que Ignacio González hizo negocios con Taboada mediante su empresa Tecnoconcret.

De hecho, también piden al magistrado que llame a declarar como investigados a los responsables de esta firma y los de Elite Sports S.A por la adjudicación con cargo al Plan Prisma de estos contratos relacionados con campos de fútbol. Además reclaman información clave de las mercantiles a la Agencia Tributaria. En su escrito, al que ha tenido acceso La Información, la acusación explica que la grabación de la Policía Judicial y los correos intercambiados por estas empresas probarían el desvío de comisiones con la adjudicación de estos proyectos entre los años 2006 y 2014. Además apuntan al control que tuvo Taboada de las partidas del Plan Prisma relativo a las inversiones en Madrid. Este plan (que entre 2006 y 2011 se dotó con 900 millones de euros) se gestionó desde Arpegio, una de las empresas públicas epicentro de la trama Púnica por supuesta manipulación de pliegos y desvío de fondos llevado a cabo desde este organismo.

Comisiones del 5%

En este contexto, la acusación sostiene que Taboada formaba parte de las Mesas de Contratación de Arpegio -adscrita a la consejería que él dirigía- y que, por su condición de Director General de Ordenación Territorial, era responsable del 60% del presupuesto total del Plan Prisma. "Escapa a toda explicación que González Taboada no haya sido citado en sede judicial por aquellos hechos cuando sí que se ha seguido un procedimiento penal contra sus superiores jerárquicos como Francisco Granados, Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes", reza el escrito. Se da la circunstancia de que la propia Esperanza Aguirre delegó en el también exsenador cuando fue preguntada por las licitaciones de esta empresa que controlaba directamente el Gobierno regional.

En este caso concreto, aluden a la conversación mantenida entre los hermanos González para referirse al presunto amaño en la adjudicación de campos de fútbol en la localidades de Manzanares El Real y de Pedrezuela. El escrito adjunta una serie de correos en los que empleados de Tecnoconcret hablan de comisiones del 5% para futuros proyectos. En el mail, que también recibió Pablo González, se incluyen también las condiciones negociadas de pago y las supuestas comisiones a las empresas participantes (Elite Sport y JiCar). De ahí que la acusación sostiene que es de suponer que estas firmas cumplieron con su parte del acuerdo y habrían pagado el 5% de la licitación a la sociedad de Pablo González en un momento en que su hermano era vicepresidente del Gobierno de Madrid.

En este sentido, la acusación insiste en investigar el contenido de la charla entre hermanos en la que Pablo le confesaba a Ignacio González que ellos "solamente" tuvieron con González Taboada "lo de los campos de fútbol". "Tú solo te catapultas (ininteligible). O sea, ten en cuenta que entonces estaba en Arpegio lo que, el capítulo menor que tenía era lo de los campos de fútbol", dijo y continuó apuntando que Cifuentes le designó como 'número tres' porque "se llevaban bastante bien" desde que ella fuera la responsable territorial del partido. "Yo creo que ahí hicieron, ahí hicieron sus chanchullos pero que... tenían relación porque él se debió portar bien con ella (...)". Misma teoría que tenía Ignacio González: "Que Jaime ese... a éste hemos hecho consejero porque le tenía que hacer algún favor. Joder, a él le viene grande la consejería (...) Vamos yo luego me he enterado, yo no tenía ni idea, pero éste debía sacar de todos laos, Jaime", añade.

En esos campos van dando 'propinillas' a los del Ayuntamiento, al del polideportivo..."



Organización de actos

En este circuito de irregularidades incluyen también a una de las personas más cercanas entonces a Esperanza Aguirre: Alberto López Viejo. "O sea, López Viejo ha industrializado el sistema, o sea, cobraba. El negocio era recurrente y barato entre comillas", dice Ignacio González sobre el supuesto reparto de dinero en 'b' con la licitación de los campos, aunque también apunta que desvió dinero con la celebración de actos del partido. "Cuando era consejero de deportes, porque me lo han contado alguno de los que estaba allí, cuando yo llegué, el tío te montaba el equipo de sonido y equipo de iluminación y no sé qué y hacía cuatro actos, dos por la mañana y dos por la tarde. Y te facturaba 4 veces el sonido, 4 veces la iluminación, 4 veces la estrella... y tal", dice. "Claro, entonces a lo mejor eran 5.000 euros el éste y se llevaba lo que fuera, 1.000", añade. "Se llevaba 4.000 diarios".

A continuación, le cuenta que también se encargaba de organizarle la agenda a la entonces presidenta y que daba las órdenes de a quien había que contratar para organizar dichos actos. "El que no entraba por el aro no iba nunca la presidenta a ningún acto. Pero yo, en la consejería mía dije: aquí no se hace ningún acto con López Viejo. Que se vaya a tomar por culo, aquí hacemos contrato y tal", le dijo el sucesor de Aguirre a su hermano. Se trata de una grabación que se efectuó antes del estallido del caso Lezo y que, hasta ahora, ha figurado únicamente en este procedimiento teniendo en cuenta que la firma Tecnoconcret también está investigada en el mismo por la supuesta adjudicación irregular de los campos de golf de Chamberí..