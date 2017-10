Cinco claves para crear la fiesta de Halloween más terrorífica

La fiesta de Halloween es una tradición muy arraigada en la cultura estadounidense que cada vez tiene más adeptos en España, pues se trata de una ocasión perfecta para la celebración de una fiesta temática en la que grandes y pequeños puedan disfrutar de una manera muy original, tanto con la preparación de la misma como con el resultado final. Aunque pueda parecer costoso, convertir tu casa en un castillo encantado o en un bosque tenebroso es más sencillo de lo que parece, sobre todo si se siguen las recomendaciones que dan desde El Corte Inglés para disfrutar con tus hijos de una de las noches más mágicas del año y tener los mejores recuerdos junto a ellos:

1. Lo más importante: el disfraz. ¿A qué niño no le gusta disfrazarse y ser el más terrorífico de la fiesta? Elegir el disfraz de Halloween adecuado no puede ser cuestión de azar, pues cada niño tiene sus propios gustos: de bruja, de murciélago, de vampiresa, de esqueleto... No obstante, si es importante que estén confeccionados con materiales de calidad, para que los más pequeños puedan disfrazarse durante todo el año, ya que esta desarrolla y fomenta la imaginación, la expresión de sentimientos, la desinhibición o las habilidades interpretativas.

2. ¡Un maquillaje espeluznante! A los niños también les encanta que les pinten la cara, una práctica con la que desarrollan el gusto estético y favorece a su autoconfianza, entre otros aspectos. Así, una buena sesión de maquillaje –escogiendo siempre productos de calidad- será la antesala perfecta de la fiesta. El maquillaje original de Catrina o el clásico de esqueleto son algunas ideas muy sencillas y originales, que además pueden seguirse paso a paso en los vídeos que El Corte Inglés ha preparado con motivo de esta celebración.

3. Una decoración de miedo. Calabazas con luces, esqueletos, lápidas terroríficas, murciélagos o telarañas gigantes convertirán tu casa en el lugar más espeluznante (y divertido). Además, poner la casa a punto y crear la decoración de Halloween es un proceso en el que puede implicarse toda la familia.

4. Recetas rápidas. Entre juego y susto, es necesaria una buena merienda con la que reponer energías. Como no podía ser de otra manera, las recetas para esta fecha deben ser acordes a la temática de la fiesta. Para facilitar la tarea y aportar ideas de lo más originales, para que los niños también puedan participar en su elaboración, los expertos acercan 4 recetas en la web que harán las delicias de pequeños y mayores, como las 'Monster cookies', las ‘Arañas de Oreo’, los 'Fantasmitas de fresas' o las ‘Calabazas rellenas’, estas dos últimas a base de fruta.



5. Historias escalofriantes: cuentos y pelis. Después del famoso ‘truco o trato’ y de un rato de juegos, nada mejor que terminar la fiesta con una historia con la dosis justa de terror. Relatos en vídeo como el de ‘La Bruja Dolinda’ o ‘El Cuento de la noche de Halloween’ son una apuesta segura, puesto que son los propios protagonistas los que narran la historia, creando un ambiente muy especial que despertará los sustos (y las risas) entre los más pequeños. Otra opción es disfrutar de una buena sesión de cine degustando algunas de las terroríficas recetas que se hayan elaborado para la ocasión. En la página web de El Corte Inglés encontrarás una selección perfecta de películas infantiles de esta temática, como ‘Scooby Doo,comienza el misterio’, ‘El hada Novata’ o ‘Las aventuras del pequeño fantasma’.