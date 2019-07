CIS: Sánchez arrasaría en unas segundas elecciones, PP subiría y Cs y UP caerían

El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio trae importantes novedades. En pleno bloqueo a la investidura de Pedro Sánchez, el gran beneficiado de la incertidumbre sería el PSOE. El candidato de los socialistas arrasaría en unos nuevos comicios y conseguiría el 39,5% de los votos. Sería una victoria histórica para Ferraz, superando en casi nueve puntos a los resultados del pasado 28-A (28,6%) y mejorando tres puntos en apenas un mes (36,5% en el barómetro de mayo).

Unidas Podemos sería el peor parado de unas segundas elecciones. La formación liderada por Pablo Iglesias, que sigue apostando por un Gobierno de coalición, perdería 2,4 puntos respecto al sondeo del CIS de hace un mes. La coalición se quedaría con el 13,2% de los votos. La estrategia de los morados, por tanto, sería perjudicial para sus expectativas electorales.

El Partido Popular, por su parte, mejoraría 2,3 puntos respecto al anterior barómetro del CIS. Los de Pablo Casado se quedarían con el 13,7% de los sufragios, aunque bajarían del 16,7% de las elecciones del 28 de abril. Génova, por tanto, saldría beneficiada del último mes de incertidumbre política.

A quien apenas le pasaría factura el 'no' a Sánchez es a Ciudadanos. Los de Albert Rivera igualarían sus resultados del 28 de abril y se quedarían en el 15,8% de los votos. Son apenas 0,5 puntos menos que en el sondeo de mayo. Esta estimación confirma, por tanto, que los votantes naranjas no terminan de romper con el partido a pesar de la negativa que ha fijado la Ejecutiva de Cs y que ha provocado las dimisiones de Toni Roldán y Javier Nart.

Vox, por su parte, apenas perdería dos décimas respecto al anterior sondeo del CIS y se quedaría en el 5,1% de los votos. Es justo la mitad que el porcentaje de sufragios que consiguió el 28 de abril, cuando alcanzó el 10,2% de los votos.

El dato

El trabajo de campo fue de hace un mes

El trabajo de campo del CIS de junio fue realizado hace un mes a través de 3.000 entrevistas. En concreto, entre el 1 y el 11 de junio. En ese momento, la Ejecutiva de Ciudadanos no había debatido sobre su 'no es no' a Sánchez. Durante esos días se estaba celebrando la ronda de consultas con el Rey y acababan de conocerse los resultados de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.