Ciudadanos no descarta más contactos con VOX pero sin negociar gobiernos

Este domingo, los candidatos de Ciudadanos y Vox a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, respectivamente, tuvieron un primer contacto que, según han asegurado desde la Ejecutiva de Rivera, no marcará la línea de juego para la negociación de ningún acuerdo sobre los gobiernos municipales o autonómicos.

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha explicado en una rueda de prensa en la sede de Alcalá que ni Aguado y ni Monasterio han llegado a conversar sobre la composición de la Mesa de la Asamblea, cuyo plazo de constitución vence mañana, aunque Ciudadanos siga necesitando los votos de Vox para que el candidato naranja a la presidencia de este órgano, Juan Trinidad, resulte elegido.

Frente a las especulaciones, Villegas ha remarcado que en su partido siguen sin conocer la intención de voto de la formación de Santiago Abascal en Madrid. Aunque el encuentro no llegó a hacerse público, el secretario general de Cs ha subrayado que Aguado le había informado previamente de la reunión y ha insistido en que esta se desarrolló dentro de la "cordialidad y normalidad institucional".

Sin embargo, estos contactos entre ambas formaciones no ha tenido la misma acogida en todo el territorio. Manuel Valls, el candidato apoyado por Cs para la Alcaldía de Barcelona manifestó su "gran preocupación" a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje que fue duramente rebatido por el diputado naranja Marcos de Quinto, uno de los fichajes de Albert Rivera para las elecciones generales, quien le inquirió si no le inquietaba de la misma manera que el PSOE "coqueteara" con Bildu en Navarra o la posibilidad de un posible pacto de los "blanqueadores del chavismo" con los socialistas. Críticas que no obtuvieron contestación por parte de Valls

Desde Ciudadanos han afirmado que el grupo mantiene como socio prioritario al PP y que siguen trabajando para cerrar los posibles pactos que hay sobre la mesa, empezando por la Asamblea de Madrid, donde el objetivo es llegar a un acuerdo "lo más amplio posible", igual que en Murcia, cuya mesa también se constituye este martes y que aspiran igualmente a presidir.

En respuesta a la polémica, Villegas ha señalado que el exprimer ministro francés tiene claras las líneas marcadas por la Ejecutiva para negociar un acuerdo de gobierno y puede estar "perfectamente tranquilo" porque Ciudadanos cumple con las decisiones que adopta la dirección y no va a negociar ejecutivos a tres bandas.

Desde Ciudadanos, han reiterado que para el Ayuntamiento de Madrid aún están también todas las opciones abiertas, y aún no descartan que Begoña Villacís pueda hacerse con la alcaldía, mientras siguen sin revelar qué candidato votarán el sábado..