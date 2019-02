Cs convoca una protesta en Madrid: "Sánchez es un peligro para España"

La figura del 'relator' que el Gobierno ha aceptado en el marco del diálogo con la Generalitat para que intermedie en la mesa de partidos ha generado una oleada de críticas en el Ciudadanos y PP, estos últimos han acusado al presidente de España, Pedro Sánchez, de "alta traición". Albert Rivera ha ido un paso más allá de las palabras y ha convocado a los españoles a manifestarse el próximo domingo, 10 de febrero, en la Plaza Colón de Madrid contra las cesiones que, a su juicio, está haciendo Sánchez al independentismo.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en el Congreso tras escuchar a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y afirmar que "entre los independentistas y Sánchez hay un acuerdo" sobre esa mesa de partidos catalanes que es "una vergüenza" e "inaceptable" en democracia. Además, ha subrayado la necesidad de "defender la Constitución más allá de ideologías o siglas" y de crear un "frente cívico" que diga "basta ya" a Sánchez. "Hay que frenar a Sánchez en las calles", ha enfatizado.

Antes de la comparecencia de Carmen Calvo, Rivera ya había anunciado que su partido iba a pedir este miércoels la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Congreso para que explique por qué va a crear "marcos paralelos" a la Constitución nombrando un "mediador" para dialogar con Cataluña. Cs no puede registrar por sí sólo una petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno porque no tiene los 70 escaños que se requieren para hacerlo y tampoco la firma de otro grupo, por lo que Rivera ha dado por hecho que se sumarán a la petición de comparecencia de Sánchez que también registrará esta mañana el PP.

Rivera ha recalcado que en ningún caso van a aceptar que los que han dado un golpe de Estado en Cataluña "impongan sus condiciones" y ha acusado a Sánchez de "vender la soberanía nacional" a cambio de seguir en la Moncloa "un cuartito de hora más".

Quiere "hacer tragar a todos la mentira separatista para que lo apoyen un poquito más", ha criticado Rivera, que no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones que el presidente del PP, Pablo Casado, ha hecho a EFE al no descartar ninguna acción contra Sánchez por su "alta traición a España", ni siquiera la moción de censura. "No tengo nada que decir, elecciones ya, no perdamos tiempo", ha sido su respuesta.