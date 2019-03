Cs denunciará por malversación al jefe de Interior por poner escolta a Puigdemont

Ciudadanos tiene preparada una denuncia contra el conseller de Interior, Miquel Buch, por presuntamente haber destinado como escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica a un asesor de su Conselleria: "Es una malversación de libro". Así lo ha avanzado el portavoz de la formación en el Parlament, Carlos Carrizosa, en una entrevista de Europa Press en la que ha concretado que la denuncia se presentará ante la Fiscalía la próxima semana "porque allí hubo una malversación de fondos públicos".

"Es evidente que si pones guardaespaldas a un fugado de la justicia que está huido y lo pagas con dinero público y lo haces pasar por un asesor estás malversando el dinero de todos los catalanes", ha reflexionado Carrizosa. Cs preguntó en el pleno del Parlament a Buch por esta cuestión y, poco después, se publicó el cese de Lluís Escolà como asesor: "Ha sido sin duda a raíz de que nosotros levantamos la liebre con la pregunta", asegura Carrizosa.

El portavoz de Cs en la Cámara también ha acusado al presidente catalán, Quim Torra, de intentar incumplir la ley repetidamente y ha puesto como ejemplo que no se haya retirado el lazo amarillo de la fachada de la Generalitat, como exigió la Junta Electoral Central: "Está en desobediencia". "No admite las reglas del juego democráticas. Por eso sí que lo veo inhabilitado" como le ocurrió a la exalcaldesa de Berga (Barcelona) Montse Venturós, condenada por no retirar una 'estelada' del Ayuntamiento en periodo electoral.

También ha defendido el derecho del independentismo a manifestarse este sábado en Madrid pero ha lamentado que la protesta busca "mediatizar o influir en la labor de la justicia", puesto que coincide con el juicio al referéndum del 1-O. Ha defendido que Cs respetará la sentencia sea cual sea y lo ha contrapuesto con que Torra "no la va a aceptar llamando a la movilización y a la revuelta".

La legislatura se prevé "corta"

Para Carrizosa, el de Torra es un Govern "en crisis permanente desde el primer día" por su vinculación con Puigdemont, y no prevé que la inminente sustitución de las conselleras de Presidencia, Elsa Artadi, y Cultura, Laura Borràs, tengan impacto en el Ejecutivo catalán.

Artadi será la número dos de la candidatura de JxCat al Ayuntamiento de Barcelona y Borràs irá en la lista al Congreso de los Diputados, pero Cs no cree que su sustitución suponga un cambio de rumbo en una legislatura "que se prevé corta". "El Govern de Torra está agotado. El propio Torra no gobierna y Cataluña no ha avanzado nada en los últimos meses", ha añadido.