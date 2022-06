Cs denuncia el vídeo publicitario de Vox con el logo de la Junta de Castilla y León

Francisco Igea, procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, ha presentado este miércoles una denuncia dirigida personalmente contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ante la sede de la Fiscalía en Valladolid. El expresidente regional alega que se ha cometido, supuestamente, un delito de "malversación" al hacer un uso inadecuado y partidista de los logos del Gobierno autonómico, lo que podría conllevar su inhabilitación. El vicepresidente actual tuiteó un vídeo con los nombramientos de altos cargos de su gobierno que mostraba simultáneamente los logos de Vox y la Junta de Castilla y León.

A las puertas de la sede del Ministerio Fiscal, Igea ha asegurado a los medios de información que su intención es "poner fin y límites" a lo que está sucediendo en el Gobierno autonómico con los consejeros de Vox, que es la llegada de los primeros signos de "autoritarismo" al "confundir administración, gobierno y partido". Es esto algo que "solo ocurre en regímenes totalitarios", ha ahondado Igea, que ha acusado así a Vox de "romper la barrera entre partido y gobierno" al hacer uso de material propio de sus labores como miembros de la Junta para sus campañas partidistas, especialmente con las elecciones de Andalucía en el horizonte.

El procurador, que ostentó el cargo que actualmente ocupa el denunciado durante tres años, ha tachado de "inadmisible" este comportamiento y ha pedido al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que es el "último responsable", que "sancione" estas prácticas de su socio de gobierno. "Veremos lo que dice la Fiscalía, porque apreciamos un claro delito de malversación además de un incumplimiento de la ley nacional de Buen Gobierno y Transparencia", ha argumentado Igea preguntado por el posible recorrido de esta denuncia.

Ha querido aclarar que no existe "ningún tipo de persecución personal ni animadversión" contra el vicepresidente de la Junta por esta denuncia, ya que "la única intención es enseñar a los miembros de Vox que la administración es de y para todos". Preguntado por si cree que estas acciones de García-Gallardo pueden deberse a su inexperiencia, Igea ha respondido que alguien en ese cargo "no puede refugiarse en la inexperiencia", porque "si es un inexperto donde no tiene que estar es en el Gobierno".

Por último, Igea ha lamentado que, mientras que esta comunidad tiene "problemas serios", como el posible cierre de Siro y el riesgo de perderse 1.700 empleos, una parte del Gobierno esté "utilizando recursos para su propia campaña".