Cs ficha al abogado del Estado que depuró el Gobierno por la causa del 1-O en el TS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este domingo el fichaje del abogado del Estado Edmundo Bal -apartado de la causa del 'procés' por la pérdida de confianza del Gobierno- para ocupar el cuarto puesto en la lista por Madrid en las elecciones generales del 28 de abril.

Rivera ha realizado este anuncio en un Encuentro Ciudadano en el municipio madrileño de Majadahonda, donde ha estado acompañado por el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la candidata al Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, informa la Agencia EFE

Es un honor presentar a @BalEdmundo, quien representa la valentía y la dignidad de nuestros servidores públicos.



Desde la Abogacía del Estado fue implacable con la corrupción de la Gürtel y fue purgado por Sánchez cuando se negó a manipular la acusación a los golpistas.

Edmundo Bal, que dirigió durante 16 años la acción jurídica del Gobierno en causas como la de los Pujol, el 'procés' y la Gürtel, fue relevado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado por "pérdida de confianza" por sus discrepancias en la causa del 1-O.

Bal, que ha tomado la palabra en el acto de este domingo, aseguró que había sido noticia en los periódicos "por un acto injusto, por cumplir con la obligación de una persona honrada". "Me cesaron porque quería que mintiera y me negué. Me siento especialmente cómodo en este proyecto concreto", ha afirmado sobre Ciudadanos.

@BalEdmundo "Soy un servidor público cesado injustamente por el gobierno de Sánchez por cumplir con mi obligación: trabajar honradamente por nuestro país como abogado del Estado"

Rivera, por su parte, ha calificado a Bal de "héroe" y ya había anunciado esta mañana a través de Twitter su "ilusión" ante el anuncio de la nueva incorporación. "Uno de los días más especiales desde que entré en política", escribió el líder de la formación naranja.

Bal se suma así a la lista de la que también formará parte Marcos de Quinto, el exvicepresidente de Coca-Cola que fue anunciado como número dos de la misma este sábado. El empresario reconoció que dar el paso de entrar en política le da "un poco de vértigo" pero que lo hace "para arrimar el hombro y ayudar al país".