Hablan los fundadores de Cs: Boadella, Espada y Barbat discrepan con Rivera

Los críticos de Ciudadanos cuentan con nuevos aliados: los fundadores del partido. Un grupo que allá por 2005 y 2006 decidieron impulsar una formación que combatiera el independentismo en Cataluña. Se trata del dramaturgo y actor, Albert Boadella; del periodista Arcadi Espada; y de la todavía eurodiputada de la formación, Teresa Giménez Barbat. Los tres explican a La Información que Rivera se está ejecutando, pero se dividen a la hora de valorar la decisión de la ejecutiva naranja. Alguno ya apunta que lo mejor para sería intentar formar un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez.

Lo ocurrido este lunes en Cs es algo histórico para un partido que se transformó en proyecto nacional hace solo cuatro años. Hasta la rebelión del sector de Luis Garicano y de los ex de UPyD solo se recuerda un sonoro portazo, el del expresidente de la CNMV, Manuel Conthe. Ahora la polémica ha estallado y algunos de los fundadores también quieren expresar su opinión. Estas son sus razones.

Albert Boadella critica el carácter de Rivera

El presidente de Tabarnia se moja y afirma que el 'no es no' a Sánchez es "la estrategia correcta". Cree que la ejecutiva debería llevar hasta el final su compromiso "pase lo que pase", aunque ello suponga una investidura facilitada por los independentistas o una repetición de las elecciones. No está para nada de acuerdo, por tanto, con el "bombardeo externo" que está llegando contra Cs. Se refiere a las presiones de "la izquierda" y de los poderes fácticos para que se produzca un giro naranja.

Con lo que no está de acuerdo Boadella es con el "carácter solitario" de Rivera y con que imponga sus decisiones. Dice que "carece de empatía" y que debería escuchar más a las voces críticas. Recuerda que fue nadador, un deporte que se practica en solitario, y que eso explicaría la forma de ser del presidente del partido.

Sobre la actitud de los críticos, el dramaturgo considera que el debate interno en Cs es "enormemente positivo" y que eso demuestra que es un "partido vivo". Afirma, además, que estas discrepancias no han hecho nada más que empezar y que "veremos más debates y más crisis" en un futuro. Aplaude el equilibrio de la ejecutiva de Rivera y considera hasta "heroico" mantener sus posiciones pese a las presiones que le están llegando desde diversos frentes.

Arcadi Espada y un Gobierno de coalición

Arcadi Espada, en cambio, discrepa con Boadella y con la decisión de la ejecutiva de Cs de mantener el 'cordón sanitario' a Sánchez. El columnista y tertuliano es partidario de que Rivera exija a los socialistas un Gobierno de coalición, con Albert Rivera de vicepresidente, que sumaría mayoría absoluta y daría la estabilidad que necesita España. Ve como buen punto de partida el pacto alcanzado en 2016 y rubricado en persona por Sánchez y Rivera que entonces fue derrotado en el Congreso.

Pero la ejecutiva de Cs ha sido contundente y ha aplacado a los críticos, algo que Espada no entiende: "Les recomendaría que se fijen más en los datos reales que en los biorritmos emocionales". Advierte que en situaciones como la actual, donde los independentistas pueden ser decisivos para conformar el Gobierno nacional, habría que "dejar los compromisos con el elector para otro momento".

Espada sí ve positivo el debate interno en Cs. "Las discusiones internas en los partidos son imprescindibles y Cs debe acostumbrarse". Lo que no le parece bien es el 'portazo' de Roldán: "No estoy de acuerdo con que las personas se marchen, han de debatir dentro". Elogia así la decisión de Garicano e Igea de quedarse en Cs porque son "militantes que quieren lo mejor para su partido".

Teresa Giménez Barbat: primero el país, luego el partido

Para Teresa Giménez Barbat, todavía eurodiputada de Cs pero defenestrada de las listas para dar entrada a fichajes como Soraya Rodríguez (exPSOE) y José Ramón Bauzá (exPP), la actitud de la ejecutiva no es la adecuada. "Un partido maduro, con vocación nacional, no debe tener sólo una voz", afirma. "Una cosa es el liderazgo y otra que no se permita la discrepancia constructiva", advierte a Rivera y los suyos. También avisa de que "cualquier líder debería agradecer que le lleven la contraria. Si no acaba percibiendo la realidad de manera distorsionada".

Giménez Barbat es claramente contraria al 'no es no' de Cs. "Es que para mí es prioritario poner por delante al país, no al partido". "En mi opinión -añade- a mejor opción habría sido poner condiciones para un apoyo, que incluyeran desde luego Navarra; en suma, plantear un programa y unos puntos irrenunciables, y así dejar la pelota en el tejado del PSOE".

Y los próximos años de Cs, ¿cómo los ve? "Yo le auguro un buen futuro si se vuelve al debate intelectual y político. El partido tiene en sus raíces unos rasgos que son de auténtico progreso y modernidad", defiende la fundadora. "Pero no puede funcionar a golpe de demoscopia y oportunismo político. Para eso ya hay otros partidos. Que haya críticos es señal de salud. La mala salud sería decretarles el ostracismo", concluye.