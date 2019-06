Crisis abierta en Ciudadanos: Javier Nart dimite por el 'no' de Rivera a Sánchez

Crisis abierta en canal en Ciudadanos. Javier Nart ha dimitido este lunes de la ejecutiva del partido por la negativa a abrir una negociación con el PSOE de Pedro Sánchez. El que fuera eurodiputado de la formación durante la pasada legislatura y actual responsable del área de la Unión Europea ha comunicado su decisión después de una nueva ejecutiva de infarto en la sede central en Las Ventas, donde los críticos han vuelto a evidenciar sus diferencias con Albert Rivera y sus fieles.

En esta Ejecutiva, Luis Garicano y Javier Nart han solicitado celebrar un debate y votación para revisar la estrategia de pactos en relación a la próxima investidura de Pedro Sánchez, informa fuentes de Cs. Los críticos planteaban abrir una negociación directamente con Pedro Sánchez, en vista del bloqueo existente y del papel que podrían jugar los 57 diputados del partido en pos de la estabilidad del país.

Mira también Video El 'portazo' de Roldán: se va criticando a Rivera por sus acuerdos con el PP y Vox

El resultado de la votación interna ha sido de 24 votos a favor de mantener el 'no es no' al líder de los socialistas, 4 en contra y 3 abstenciones. Los votos en contra han sido el de Garicano, el de Nart, el de Francisco Igea, el líder en Castilla y León también crítico con la actitud de los de Rivera, y el de Fernando Maura. Fuentes de Cs no aclaran quiénes han votado 'no' a abrirse al PSOE de Sánchez. Tras esta votación Javier Nart ha comunicado su dimisión de la Ejecutiva Nacional.

Es la segunda dimisión en Cs este lunes. A primera hora de la mañana había sido el portavoz económico del partido y, en la práctica, número siete de la formación, Toni Roldán, quien se había marchado por motivos similares, aunque no idénticos. "No me voy porque haya cambiado, me voy porque Ciudadanos ha cambiado", explicó con contundencia uno de los responsables del programa electoral.

Roldán aseguró en su despedida del Congreso de los Diputados, ya que también deja el acta, que Ciudadanos ha abandonado las "ideas liberales" que alumbraron su nacimiento para acercarse a postulados más propios del Partido Popular. Criticó, incluso, haberse "convertido en azules", arremetió contra el apoyo a gobiernos autonómicos que llevan más de dos décadas en el poder (como Castilla y León o Madrid) y echó de menos una confrontación radical contra la derecha, es decir, contra Vox. "¿Cómo vamos a superar la política de rojos y azules si nos convertimos en azules?", se preguntó.

El catalán también añadió que no está para nada de acuerdo con las decisiones estratégicas que se están tomando en el partido y que, como no las comparte, decidió poner tierra de por medio. "No he tenido éxito", lamentó en referencia a sus continuas alusiones críticas que ha realizado en los últimos tiempos en las reuniones a puerta cerrada. A partir de ahora su futuro próximo pasa por dedicarse a su familia.

La crisis con Toni Roldán se suma a las discrepancias abiertas por Luis Garicano apenas una semana después de las elecciones autonómicas y municipales. El cabeza de lista a las europeas publicó un tuit que provocó una ejecutiva de infarto aquel lunes por el dilema sobre si hacer alcaldesa a Ada Colau para evitar que el independentista Ernest Maragall se hiciera con el bastón de mando en Barcelona. Los de Rivera impusieron sus postulados.

¿Se puede votar a una opción mala? ¿Se puede votar a Colau aunque a uno le parezca malisima alcaldesa? Claro que se puede, si es para evitar un resultado aún peor, quizás catastrófico: que los independentistas instrumentalicen y destrocen Barcelona. https://t.co/d6p6jQEQcL — Luis Garicano (@lugaricano) 2 de junio de 2019

Y, por supuesto, no hay que olvidar la polémica con Manuel Valls de la semana pasada. El exprimer ministro francés rompió definitivamente con una ejecutiva naranja con la que nunca llegó a encajar. El concejal barcelonés abrió, además, una espita que hoy se ha hecho más grande, arremetiendo en términos aún más duros contra Rivera (a quien llamó "irresponsable") y que ponen en entredicho la estrategia naranja de mantener el 'no es no' a Pedro Sánchez.

La versión de Arrimadas

La versión oficial de Cs al adiós de Roldán ha llegado de la mano de Inés Arrimadas. La portavoz de la ejecutiva ha criticado los "pactos de la infamia" que ha firmado el PSOE con los independentistas de ERC y JxC y el "súmum de la infamia de Sánchez" con el acuerdo del PSN con EH Bildu. "Nosotros hacemos gobiernos liberales, de cambio", ha presumido la nueva diputada.

Arrimadas también ha explicado que le desea lo mejor a Roldán, pero que Cs va a seguir aplicando lo que aprobó por unanimidad en su ejecutiva: buscar alianzas preferiblemente por el PP, fijando el 'no es no' a Pedro Sánchez. El ya exportavoz económico, ha destacado Arrimadas, también votó a favor de esta decisión sobre la estrategia de pactos.

Los de Rivera han decidido incorporar a Marcos de Quinto a la ejecutiva y ascender a Edmundo Bal como portavoz adjunto en el Congreso. Aún les queda por decidir quién será el portavoz económico.