Cs se revuelve contra la nueva "trama de corrupción" del PP de comprar políticos

Ciudadanos ha pasado una de sus peores (si no la peor) semana de su historia. Y ha reaccionado este domingo elevando el tono contra el que considera en estos momentos su principal rival: el PP. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en una declaración muy tensa y con un tono de voz muy por encima de la indignación, ha denunciado que el Partido Popular "tiene en marcha una nueva trama de corrupción" y está teniendo "comportamientos mafiosos" al querer "comprar" a gente de Ciudadanos.

Frente a ello, el que actúa como mano derecha de la líder naranja, Inés Arrimadas, ha asegurado que la formación no se va a vender: "Tenemos dignidad y creemos en la regeneración, la libertad y la limpieza de lo público". "Esos comportamientos mafiosos que hemos visto en Murcia quieren extenderlo a toda España. Hemos cometido errores pero no hemos cometido delitos", ha reconocido este domingo Bal en declaraciones desde la sede de Ciudadanos.

El portavoz parlamentario ha alertado de que el PP "quiere comprar voluntades, quiere comprar personas, han abierto su caja B y están dispuesto a pagar lo que haga falta para comprar a gente de Ciudadanos", ha afirmado. Por ello, ha destacado que Ciudadanos no se ha comportado "de forma inmoral" y que "nunca" se han comportado "de manera mafiosa", ya que es un partido "honesto" que "no recibe sobres, no roba vacunas, no roba dinero, no compra voluntades". "Por eso somos tan molestos, no lo vamos a consentir, no nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos", ha sentenciado.

Bal no sólo ha arremetido contra el partido que preside Pablo Casado, sino que también ha tenido más de una palabra de advertencia hacia aquellos cargos del propio Ciudadanos, como el que fuera secretario de Organización anterior, Fran Hervías (que anunció anoche que dejaba Cs para irse al PP), y ha incidido en que él seguirá en la formación porque él sí tiene valores y convicciones.

Consejos de un fundador

A todo esto, uno de los fundadores de Ciudadanos, Francesc de Carreras, ha señalado este domingo que la formación está "en caída libre" y ha quedado como un partido "inútil" y "no fiable", y opina que debería ser la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien asumiese "las responsabilidades". "Ciudadanos ha quedado esta semana como un partido de 'amateurs' de la política, como un partido no fiable, y las responsabilidades deben ser asumidas por la misma Arrimadas, como hizo Rivera tras el 10 de noviembre de 2019 (últimas elecciones generales)", señala De Carreras en un artículo publicado en "El Confidencial".

Al respecto, asegura que el partido "dispone de un plantel de políticos de primer nivel", como el eurodiputado de la formación Luis Garicano; el portavoz adjunto del grupo en el Congreso, Edmundo Bal; o el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, "y seguro que hay más", enumera De Carreras. Carga contra Arrimadas por "arrinconar" a los mejores políticos de su partido y rodearse de "una guardia pretoriana, sin autoridad interna y sin inteligencia política", lo que le ha conducido, a su juicio, al "lamentable 'affaire'" de esta semana, en alusión a la ruptura de las coaliciones de Gobierno con el PP en Murcia y Madrid.