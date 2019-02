Ciudadanos se distancia de Vox y le acusa de torpedear al Gobierno de Andalucía

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado este lunes que le gustaría un Gobierno fuerte que no dependiese de formaciones que "estén pensando en torpedear lo nuevo antes que en garantizar el cambio", en referencia a las trabas que Vox está poniendo en la Junta de Andalucía.

A juicio de Arrimadas, una fuerza política que "quería cambio" en Andalucía se está dedicando a "torpedear" al nuevo Gobierno de la Junta, en referencia al partido de Santiago Abascal. La portavoz de Ciudadanos también ha arremetido contra los populares y ha preguntado a los votantes si quieren ser gobernados por "un tío que tenga que estar todo el día dando explicaciones por casos de corrupción", en referencia a Pablo Casado y el PP.

Pese a que Arrimadas ha tomado distancias con sus socios de gobierno en Andalucía, ha matizado que no están dispuestos a tender la mano a los socialistas. A los que aún se cuestionan que Ciudadanos pueda pactar con Sánchez tras las elecciones les ha asegurado que, si el PSOE vuelve a gobernar, "será de la mano de los separatistas".

Brecha en Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que su partido votará en contra de la petición formulada por Vox de que se le proporcione una lista de los trabajadores encargados de las unidades de violencia de género. Marín ha asegurado que el límite de su partido está, en este asunto, "en la Ley de Protección de Datos", y cuando se someta a votación se verán "las posiciones de los partidos, pero la de Ciudadanos va a ser la de ser no violar la Ley”.

Preguntado sobre la posibilidad de que su voto en contra choque contra un hipotético voto a favor del PP, partido con el que gobierna, ha reiterado: "no sé lo que va a votar el Partido Popular, pero Ciudadanos no está por labor”, además de indicar que, una vez que tengan toda la información legal, no cree "que el PP vote en contra de una ley que tenemos que respetar". Si Marín cumple su promesa, los votos de Ciudadanos y el PSOE sumarían mayoría en la Mesa.