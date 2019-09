La última huida de Cs: De la Torre vuelve a Hacienda y arremete contra Rivera

Francisco de la Torre ya no es diputado de Ciudadanos. El que fuera hombre fuerte del antiguo equipo económico de Albert Rivera se marcha del Congreso para volver a la que ha sido su profesión, según ha sabido La Información. Esta mañana recogía su último despacho en la Cámara Baja y en los próximos días se incorporará a su plaza en la Agencia Tributaria. En concreto, en la Inspección de Hacienda. Los últimos meses para él en el partido naranja no han sido nada fáciles por sus discrepancias con la línea fijada por la dirección.

El ya exdiputado de Cs retorna de esta forma a su plaza de funcionario a las órdenes de Jesús Gascón, el director de la Agencia Tributaria. Ambos se conocen desde hace años y a partir de ahora volverán a trabajar juntos. Hay que recordar que De la Torre fue el número uno de su promoción y ejerció una carrera de más de una década en la administración, incluidas labores de dirección.

El que fuera responsable de Fiscalidad del Comité Ejecutivo de Ciudadanos se marcha del Congreso con las mismas críticas a Rivera que ya le manifestó por escrito cuando abandonó la cúpula del partido, según transmiten fuentes de su entorno. Esencialmente son dos: el giro en los planteamientos económicos y el 'no es no' inamovible a Pedro Sánchez que podría provocar que la gobernabilidad en España volviera a depender de las fuerzas independentistas.

Respecto al proyecto, De la Torre discrepa abiertamente de los planteamientos de la renovada oficina económica con Marcos de Quinto al frente. Rivera ha dado al exvicepresidente de Coca-Cola mando en plaza y eso ha provocado disparidad de criterios con sus predecesores. El propio De la Torre, como ya hicieron Luis Garicano y Toni Roldán, discrepa abiertamente de algunas propuestas incluidas en el programa electoral de Cs. Se refieren a la "bajada indiscriminada de impuestos" que planteaban los naranjas de cara al 28 de abril.

Respecto a la investidura en el aire de Sánchez, De la Torre considera que Ciudadanos debería colaborar en la solución a los problemas de gobernabilidad para frenar los intentos del PSOE de pactar con Unidas Podemos y con los independentistas. "Tristemente, observo en los últimos meses que somos parte del problema y no parte de la solución", escribía De la Torre a Rivera en julio, echando de menos los pactos alcanzados con PSOE y PP en 2016 y 2018.

"Una vez comprobado que no hay ninguna posibilidad de subsanar ninguna de las causas que me llevaban a plantearme mi continuidad en este proyecto, dejo paso a aquellas personas que tú consideres que pueden llevar a cabo la estrategia económica y política que has decidido", se podía leer en la misma misiva dirigida al presidente de Cs.

Hoy he presentado mi renuncia al acta de diputado. Ha sido un honor representar a los españoles en el Congreso. pic.twitter.com/rlGDwvjZyp — Francisco d la Torre (@frdelatorre) September 5, 2019

En su despedida de la política, De la Torre ha afirmado que "ha sido un honor representar a los españoles en el Congreso". Así lo ha plasmado en un último tuit. Ahora está planteándose entregar su carné de Ciudadanos y dejar de ser militante. Ciudadanos no va a cubrir el hueco de De la Torre en el Congreso hasta que no se conozca si se disuelven las Cortes.