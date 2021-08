El Club Bilderberg busca fecha y lugar para su 'cumbre' con Botín en la cúpula

El Club Bilderberg prepara su reunión de 2021, la primera tras el Covid. La organización del selecto grupo de políticos y empresarios quiere retomar el pulso de sus encuentros con una nueva cita para la que se está buscando fecha y emplazamiento, según explica a La Información un portavoz oficial de la organización. Entre los españoles ínvitados se prevé que esté Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que es miembro del llamado 'comité de dirección'. Hace dos años asistieron Pablo Casado e Inés Arrimadas. Y Pedro Sánchez acudió cuando fue elegido secretario general del PSOE por primera vez, allá por 2015.

Los retos que ha supuesto la pandemia -precisamente la reunión de 2020 tuvo que ser cancelada por el Covid- deberían ser los asuntos a abordar en esta nueva cita del Club Bilderberg. Los organizadores esperan poder convocar a lo largo del último trimestre de este año al centenar largo de asistentes que, durante un fin de semana, se encierran en un complejo hotelero para asistir a diferentes reuniones con exposiciones de los invitados. En 2019 abordaron temas como el futuro de Europa, Rusia, China, el cambio climático o el futuro del capitalismo. Ni rastro, por cierto, de una crisis pandémica.

La organización del Club Bilderberg explica a La Información que "tanto la lista de participantes, junto con los temas de los diferentes paneles, se darán a conocer unos días antes del inicio de las jornadas" de retiro de la élite mundial. Todo lo que rodea a este encuentro, por tanto, se encuentra sometido a la más estricta confidencialidad. Lo normal es que las reuniones se celebren en Estados Unidos o Europa. La última, como decimos, fue en Suiza y antes se celebraron en Turín (2018); Chantilly, en Virginia (2017); Dresden (2016). En España tuvo lugar en 2016, en Sitges, en el hotel Dolce, de cinco estrellas. La localidad catalana estuvo blindada para la ocasión.

Las reuniones del Bilderberg se rigen por la regla de 'Chatham House' (o el conocido en el sector periodístico como 'off the record'). Los participantes en las mismas pueden utilizar la información recibida, pero no desvelar la autoría. Todos los encuentros se celebran a puerta cerrada, no existe una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se celebran votaciones y no se emiten comunicados con posiciones concretas.

Botín es una de las personas que debería participar en la elección del lugar y la fecha de la próxima reunión como integrante de la cúpula de la organización. Comparte el cargo de 'directiva' del Bilberberg con personas de renombre en los negocios mundiales. Es el caso de Paul Achleitner, presidente de Deutsche Bank; John Micklethwait, responsable de Bloomberg; Henri de Castries, expresidente de la aseguradora AXA; Eric Schmidt, exCEO de Google; Michael O'Leary, el consejero delegado de Ryanair; o José Manuel Durao Barroso, el que fuera presidente de la Comisión Europea y actual máximo representante Goldman Sachs.

Sólo cuatro españoles han llegado a lo más alto del Bilderberg desde su fundación en 1954. Son Jaime Carvajal y Urquijo, expresidente de Ford España y del Banco Urquijo, así como marqués de Isasi; Matías Rodriguez Inciarte, exvicepresidente del Banco Santander; el expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián; y la citada presidenta del Santander.

En cuanto a la lista de rpresentantes españoles en la próxima reunión el hermetismo es absoluto. A la última cita, la de 2019, acudieron el presidente del Partido Popular, Pablo Casado; la nueva portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas; y el entonces presidente de Prisa, Javier Monzón. El año anterior los invitados de nuestro país fueron Albert Rivera, el por aquel entonces presidente de Ciudadanos (asistió dos años seguidos), y Soraya Sáenz de Santamaría, que acababa de salir de la vicepresidencia del Gobierno por la moción de censura ganada por Pedro Sánchez. El actual presidente del Gobierno fue invitado al Bilderberg en 2015, en el cónclave de Telfs-Buchen, en Austria.

Lo habitual es que el Club Bilderberg escoja a sus invitados por la proyección que puedan tener en sus respectivos ámbitos de actuación. En ocasiones, como es lógico, no aciertan. Por las reuniones del selecto grupo también estuvieron Luis de Guindos, actual vicepresidente del BCE y exministro de Economía; la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; o el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano.