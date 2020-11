Calviño cederá a Unidas Podemos su cuota en la CNMV y en otros reguladores

El Gobierno tenía decidido desde verano que no contaba con Sebastián Albella al frente de la CNMV. La coalición no quería al frente del supervisor bursátil a un abogado que trabajó para el Ibex 35 y, lo más importante, que fue aupado a la presidencia por el PP con el apoyo de Ciudadanos. Los "Luises", de Guindos y Garicano, forjaron el acuerdo. No hay mucho que discutir, sólo buscar un relevo para los números uno y dos. Y es ese proceso el que el Ejecutivo va a iniciar ahora. De momento la Vicepresidencia económica gana tiempo y prolongará el mandato de Albella hasta el hallazgo de un sustituto. Unidas Podemos tendrá su cuota no sólo en este sino en todos los reguladores y organismos públicos.

Albella y Ana Martínez-Pina tenían la cruz puesta por el Gobierno desde hace tiempo. Antes de llegar al poder, PSOE y Unidas Podemos votaron en contra los nombramientos de los todavía presidente y vicepresidenta para desembarcar en la CNMV. En concreto, fue la gestora de los socialistas la que tomó la decisión, criticando que se trataba de un caso de 'puerta giratoria' al pasar de una empresa al regulador en cuestión de días. Llegaron a hablar de un posible "conflicto de intereses".

Fue, en concreto, Pedro Saura, hoy alto cargo del Gobierno como secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urban y en ese momento como portavoz económico del PSOE, quien dijo que Albella no era ni mucho menos idóneo para el cargo porque "los últimos 25 años los ha pasado asesoran a empresas cotizadas". La votación, sin embargo, no era vinculante pero sí marcaba la posición del partido del que volvió a tomar las riendas Pedro Sánchez unos meses después.

Ahora la coalición se prepara para tomar el control de la CNMV y pretende hacerlo antes de finalizar el año, según explican fuentes gubernamentales. De momento no se ha iniciado la negociación a nivel interno en el Ejecutivo pero ambas partes explican que tienen claro una máxima: serán perfiles "independientes" los que propongan para la sucesión. Los puestos de presidente y vicepresidente de la CNMV son, por cierto, de los mejor remunerados en la administración pública. En concreto, los salarios anuales de Sebastián Albella y Ana María Martínez-Pina superan los 160.000 euros.

Unidas Podemos tendrá su cuota de responsabilidad en la terna de perfiles que lleve la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al Consejo de Ministros. No es una novedad que en una coalición que forman dos partidos cada uno de ellos incluya nombres de independientes para nombramientos oficiales. Es algo, además, que ya pasó en la CNMC cuando Unidas Podemos propuso a Carlos Aguilar como consejero para acompañar a Cani Fernández en la nueva etapa del regulador. Aguilar está presente en la sala de Competencia

En el pacto de Gobierno entre PSOE y UP no hay referencia expresa a la CNMV, pero sí una mención a la renovación de "organismos independientes". "Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional", se puede leer en el punto 2.11.1 del documento que forjaron hace casi un año los equipos de Sánchez e Iglesias.

Hay que recordar que en las semanas previas a las elecciones del 10-N Carmen Calvo llegó a afirmar en una entrevista en la Cadena SER que podría ofrecer a Unidas Podemos dirigir la CNMV. Desde el partido morado rechazaron a las primeras de cambio las palabras de la vicepresidenta primera asegurando que no compartían con el PSOE "la concepción patrimonial" de las entidades públicas.

En la CNMV sí continuarán en el cargo los otros cuatro consejeros: Juan Manuel Santos-Suárez, nombrado en 2018; María Dolores Beato, que también llegó a la CNMV en agosto de 2018, ya con el Gobierno socialista; el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio; y Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España. Estos dos últimos son consejeros natos.