La CNMC investiga la subida récord de la luz a más de 11.000 euros MWh el martes

Fue sólo durante una hora, pero ha encendido todas las alarmas. El precio del MWh se situó el martes en 11.498 euros en el mercado secundario de electricidad. Fallos en una central de gas de Engie (Castelnou) y en turbinas eólicas de Acciona descuadraron oferta y demanda. Como el progresivo sistema de ajustes de oferta y demanda asume el último precio ofertado, el MWh marcó un precio nunca visto. Por normativa, el precio del MWh no puede superar los 9.999 euros. El descuadre recae en las cuentas de las empresas que fallaron, no sobre el consumidor. Pero eso no ha calmado la inquietud: la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación para averiguar qué sucedió y evitar repercusiones a los usuarios.

La CNMC investigará las desviaciones que se han producido en el mercado secundario y tomará medidas en dos direcciones: procurar que lo sucedido no tenga repercusión alguna sobre los clientes finales y proponer al Ministerio de Transición Ecológica cambios para modificar toda la estructura del mercado mayorista eléctrico.

El récord pone en evidencia, una vez más, el sistema de casación de ofertas -el denominado pool-. Es un sistema muy complejo que, según los expertos, permite mucha manga ancha a las empresas y no beneficia al consumidor final. Lo que sucedió el martes entre las 20.00h y las 21.00h lo demuestra. Las centrales casaron los precios en el mercado diario e intradiario y luego pasaron a realizar ofertas en lo que se denomina el servicio de ajuste del sistema. Ahí es donde se acomodan las últimas necesidades para cubrir la demanda con las últimas ofertas disponibles. Y ahí es donde la conjunción de averías, demanda y particularidades del sistema hicieron hervir los precios.

Trabajo para la CNMC

A la CNMC se le acumula el trabajo. Además de analizar lo sucedido esta semana tiene que decidir si a prueba o rebaja una sanción de 25 millones repartida entre Endesa (cinco millones) y Naturgy por, supuestamente, haber manipulado el mercado hace tres años.

Llueve sobre mojado y los planes para reformar el funcionamiento del mercado se aceleran. La ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, ahora en funciones, admitió a finales de 2018 que el funcionamiento del mercado eléctrico y su fiscalización deben contar con “mejoras importantes”. Fundamentalmente porque no marcha bien. La reforma, según fuentes al tanto de los planes que esbozó Ribera al llegar al cargo tiene que preservar la estabilidad y confianza de los inversores”, pero sin permitir o facilitar retribuciones excesivas.

Ribera preparó a finales de 2018 un guión para abordar los cambios necesarios en el mercado eléctrico. Sobre la mesa de la ministra están las conclusiones de los expertos consultados por el PSOE sobre el pool eléctrico. Una de esas conclusiones es que "los precios de este mercado (tal y como está ahora diseñado) no revelan adecuadamente los costes". En otras palabras, hay tecnologías que cobran por encima de lo que deberían. Con el sistema actual, según los especialistas que han trabajado para Ribera el parque histórico de generación (nucleares e hidroeléctricas), ha sido sobreretribuido con entre 1.000 y 3.000 millones de euros anuales.

Más de 10 años

El mercado eléctrico sufre desde hace más de diez años su propia gota: denuncias periódicas de manipulación de los precios del kW que lesionan el bolsillo de los usuarios. Pese a que desde 2008 se suceden los expedientes y las propuestas de sanción, el mercado mayorista de electricidad funciona como si nada sucediera y como si nada hubiera cambiado en el sistema, revolucionado con la entrada de las energías renovables.

Las críticas por el funcionamiento del mercado eléctrico se suceden prácticamente desde su entrada en funcionamiento, hace 20 años. Pero subieron de intensidad cuando los organismos reguladores de la época, CNE, CNC y luego la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) empezaron a recoger, vía expedientes, las presuntas manipulaciones del mercado.

Pese a la sucesión de investigaciones y de anuncios de reformas de todos los responsables de Energía, tanto de los Gobiernos del PP como del PSOE, el mercado mayorista eléctrico se mantiene. Aunque en algún programa electoral -Unidas Podemos- se hace referencia a cambios en el sistema de fijación de precios, los partidos no han entrado en el detalle. Todos prometen rebajas en el recibo de la luz, pero el asunto del mal funcionamiento del 'pool' no ha merecido ni un minuto en los debates electorales.