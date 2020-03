La CNMV ordenó al Popular incluir en el folleto una provisión de 4.700 millones

Elvira Rodríguez ha inaugurado la ronda de testificales en el caso Popular defendiendo la gestión de la CNMV en el proceso de ampliación de capital del banco en el año 2016. En su declaración en la Audiencia Nacional, Rodríguez ha asegurado que el supervisor reforzó el control en la entidad hasta el punto de que la obligaron a incluir en el folleto que tenía que provisionar 4.700 millones de euros, de acuerdo con las fuentes presentes en esta testifical.

Con todo, la también expresidenta de Tragsa ha asegurado que el folleto de la ampliación que llevó a cabo el banco por 2.505 millones de euros un año antes de su caída contenía toda la información necesaria para que la CNMV le diera el visto bueno y qu las cuestiones relativas a la solvencia de la entidad presidido entonces por Ángel Ron eran competencia del Banco de España. Las fuentes consultadas explican que Rodríguez ha prestado una declaración de carácter muy técnico en la que ha especificado además que se encargó un informe a KPMG para que evaluara el procedimiento de comercialización de las acciones de ampliación.

La que fuera presidenta de la CNMV entre los años 2012 y 2016 ha respondido durante poco más de una hora a las preguntas del magistrado José Luis Calama Teixeira y del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral defendiendo en todo momento el papel del organismo supervisor. No obstante, los investigadores que tratan de esclarecer los hechos concretos que motivaron la caída del sexto grupo bancario del país no le han cuestionado por los hechos ocurridos en la entidad en el año 2017 puesto que para entonces ya le había sustituido al frente de la CNMV Santiago Albella, el cual está citado a declarar el próximo 18 de abril.

Informe de KPMG

Rodríguez ha especificado que el objetivo con el informe de KPMG era que aclarara si las incertidumbres respecto a las provisiones de 4.700 millones de euros tenían que haberse incluido en las cuentas de un ejercicio anterior al de la ampliación, en 2015. Igualmente ha asegurado que la CNMV controló que no se 'cargara' la ampliación a clientes cautivos del banco, hecho que, según ha dicho, no se produjo. Sin embargo, no se le ha preguntado acerca de uno de los asuntos más candentes de este procedimiento y es el relativo a si se produjeron instrucciones veladas por parte de la entonces cúpula del banco para financiar la ampliación de capital.

Su testifical en sede judicial ha ido en la línea a la prestada en el Congreso de los Diputados en el año 2018 cuando también elogió el papel de la CNMV en lo que respecta al control de folleto de la ampliación del Popular. Ya entonces apuntó que el documento cumplía con los requisitos exigidos por el supervisor y que, no obstante, se les exhortó a incluir en el folleto una necesidad de provisión de 4.700 millones de euros. Sobre este asunto concreto el expresidente de la entidad Ángel Ron expuso en su interrogatorio del pasado mes de octubre que la ampliación contó con el respaldo de la CNMV y el visto bueno del Banco de España y que se provisionaron 4.600 millones de euros pese a que los organismos reguladores solo exigían 3.400 millones de provisiones.

Compra del Santander

Esta nueva etapa de la instrucción del caso Popular busca esclarecer la responsabilidad que tuvo cada uno de los organismos que participaron en la ampliación en aras a determinar si se produjo alguna irregularidad y si, como apuntan algunos acusados, la entidad ya tenía problemas de solvencia. Es por ello que el magistrado ha llamado también a declarar al exgobernador del Banco de España Luis María Linde, el exministro de Economía Luis de Guindos (que comparecerá por videoconferencia desde la sede del Banco Central Europeo) así como a la actual presidenta del Banco Santander, Ana Botín y el expresidente del Santander España, Rodrigo Echenique.

El instructor preguntará a estos últimos acerca de la caída de la entidad que se produjo, según los peritos del Banco de España, por una "intensa" fuga de depósitos entre los meses de abril y junio de 2017, así como por la posterior compra del banco por un euro. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 imputó al Santander como persona jurídica si bien la Sala corrigió al magistrado y le levantó la citación al considerar que no tenía que responder penalmente por estos hechos pese a ser el heredero del negocio del Popular.