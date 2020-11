Susana Díaz: "Pablo Iglesias sobreactúa buscando sus momentos de gloria".

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha afeado este lunes la "sobreactuación" del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a la hora de marcar las diferencias que existen en el Consejo de Ministros entre Unidas Podemos y el PSOE de Pedro Sánchez. "Hay una sobreactuación por parte de Iglesias buscando sus momentos de gloria", ha censurado en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press sobre el líder de Unidas Podemos al ser preguntada por las diferencias en el Gobierno entre las dos formaciones que conforman la coalición.

PSOE y Unidas Podemos están negociando para buscan un acuerdo que extienda la prohibición de desahucios y cortes de suministros a toda la población vulnerable, tras la polémica generada por la enmienda a los Presupuestos Generales (PGE) presentada por el partido de Pablo Iglesias junto con Bildu y ERC. El asunto fue abordado esta mañana en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo.

Para la líder de los socialistas andaluces, se trata de "roces normales" en un gobierno de coalición, algo "habitual" cuando existen dos formaciones distintas en un mismo gobierno y que se repetirán. "El ruido es inevitable entre partidos distintos que cuando llegue otro proceso electoral volverán a confrontar", ha recalcado Díaz, quien ha defendido que lo importante es que esos "roces" sean con el objetivo de mejorar la vida de la gente. "Lo importante es que el Gobierno de España está salvando vidas y a los trabajadores", ha argumentado, y no "el ruido" que se produce en Andalucía y que, según ha afeado, tiene como origen "el reparto de consejerías y por privilegios".

La líder de los socialistas andaluces también ha censurado la sobreactuación por parte del líder del Partido Popular, Pablo Casado, a la hora de censurar el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estados (PGE) para el próximo año. Así, ha señalado que es una "gran cortina de humo" de Casado para justificar que no puede votar las cuentas públicas para el próximo año porque no quiere "que el gobierno salga reforzado". En cualquier caso, ha defendido que Bildu debe pedir perdón por el daño que ha hecho a los españoles pero ha enfatizado que el PSOE no ha llegado a ningún acuerdo con la formación de Arnaldo Otegi. "Que les pregunten por qué votan a ellos porque no ha habido negociación", ha apostillado.

Así, ha censurado también a los barones socialistas y cargos históricos del partido que han criticado a Pedro Sánchez por ello y ha recordado que la "cultura" del PSOE llama a "unirnos, ayudarnos y buscar el bien de España" en momentos difíciles como el actual. "A Sánchez y al PSOE no se lo están poniendo fácil, con una derecha que no va a ayudar en nada, buscando cualquier excusa para erosionar al Gobierno y que acabe la legislatura", ha defendido Susana Díaz, que ha dicho estar "orgullosa de la gestión de Pedro Sánchez".

Así, quien fuera la contrincante de Sánchez en las primarias para liderar el PSOE, ha subrayado la necesidad de "trabajar por la unidad" en el seno de la formación y "aportar" todo lo posible "para ayudar" al partido.