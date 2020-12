La Comisión de Educación del Senado rechaza las 649 enmiendas a ley Celaá

La Comisión de Educación del Senado ha rechazado este viernes incorporar alguna de las 649 enmiendas presentadas por todos los grupos excepto PSOE, ERC-Bildu y PNV, además de los tres vetos del PP, Cs y UPN a la Lomloe o ley Celaá. El texto será votado en el pleno de la Cámara alta el próximo día 23 tal cual llegó del Congreso.

Senadores de diversos colores han criticado que la Lomloe pase por el Senado "con prisas", "sin cambiar un coma" y han recordado que con la Lomce o ley Wert del PP se aprobaron 18 enmiendas, cinco de ellas presentadas por el grupo socialista. "¿Por qué resolver todo en dos semanas sin un debate tranquilo?", ha preguntado el senador de Más Madrid, Eduardo Rubiño, quien no obstante ha apoyado la Lomloe porque deroga la Lomce. "¿Ninguna enmienda es buena? ¿Somos tan inútiles que no aportamos nada el resto de grupos?, ha preguntado por su lado el senador del Partido regionalista de Cantabria, José Miguel Fernández Viadero.

El PP, Ciudadanos o UPN han insistido en criticar, además del "rodillo" aplicado por el PSOE en el Senado con la Lomloe, que ataque a la concertada, a los centros de Educación Especial, el castellano o a la Religión. El senador del PP José Julián Gregorio opinó que la Lomloe es una "traición" de la ministra de Educación, Isabel Celaá, a la concertada, en la que ella estudió, y y citó al capitán Alatriste, cración literaria de Arturo Pérez Reverte, diciendo que "la traición es un mancha que jamás envejece".

El PP ha intentado que la norma sufriera algún cambio en el Senado y tuviera que volver al Congreso, pues había de plazo hasta el 25 de febrero para su tramitación parlamentaria. No lo ha conseguido, incluso con el apoyo de cinco grupos (PP, Izquierda Confederal, Grupo Mixto, Ciudadanos y Junts per Catalunya) que se habían puesto de acuerdo para pedir que la asignatura Cultura Clásica fuera de oferta obligada en algún curso de la ESO o que la Ética fuera obligatoria en cuarto de la ESO.

No lo han logrado a pesar de que el senador del PP Pablo Ruz ha llegado a "implorar" al PNV que él y luego Alberto Catalán (UPN) solicitaran recesos para debatir las enmiendas, incluyendo una sobre la fase de oposición de la inspección educativa, pero no se les ha concedido. "No vamos a perder la oportunidad de derogar la Lomce", ha contestado Rosa Peral desde el grupo vasco.

El PSOE, ERC-Bildu y PNV no han apoyado ninguna iniciativa al considerar que ya estaba todo suficientemente debatido. El senador socialista José Manuel Vega ha criticado que se hable del PSOE como "si fuera una fuerza antidemocrática" y ha dicho que es "difícil pedir decoro al PP cuando al hablar de educación su referente pedagógico es Alatriste".

Ha explicado que no aceptan incluir, por ejemplo, más asignaturas al currículo como se pide en algunas enmiendas ya que el horario lectivo tiene ya bastantes horas y, además, las comunidades tienen autonomía para elegir algunas. Por último, la portavoz socialista, Inés Plaza, ha dicho que aunque se apruebe con pocos votos de diferencia, como ocurrió con el voto femenino (la Comisión se ha reunido en la sala Clara Campoamor), esta ley educativa "va a ser la mejor". Palabras que han hecho que el PP recordara a Plaza que varias mujeres socialistas no apoyaron entonces el voto femenino.