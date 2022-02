El Comité de UPN apuesta por expulsar dos años y medio a Sayas y Adanero.

El Comité de Garantías y Disciplina de UPN ha propuesto suspender de militancia durante dos años y medios a los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas por no haber acatado la directriz del partido de apoyar la reforma laboral. Así lo ha decidido el Comité de Garantías después de escuchar el lunes a los dos diputados, a quienes citó a comparecer en la sede de UPN en Pamplona.

El Comité de Garantías adopta esta decisión después de que el Comité Ejecutivo del partido, con el aval del Consejo Político de UPN, solicitara que los dos diputados entregaran el acta o, de lo contrario, iniciaría el procedimiento para su expulsión. A partir de ahora, Sayas y García Adanero disponen de cinco días para presentar alegaciones a la propuesta del Comité de Garantías. Los diputados presentarán alegaciones, según ha confirmado el propio García Adanero en declaraciones a Europa Press.

Expulsión en diferido

García Adanero ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que dado que la expulsión "no es posible estatutariamente, han buscado una expulsión en diferido" con la suspensión de militancia durante dos años y medio. El diputado ha afirmado que "nos llama la atención la rapidez" de la decisión del Comité de Garantías. "El jueves por la tarde votamos, hoy es miércoles, no sé si hay órgano que se dé tanta rapidez en tomar unas decisiones, no sé si existe en toda España", ha asegurado.

Además, García Adanero ha afirmado que estos días están hablando con afiliados que les están dando su apoyo y ha dicho que le habría gustado que "en un tema de esta importancia se hubiera convocada una Asamblea, si tan convencida estaba la dirección, para conocer la opinión de los afiliados de UPN" respecto a la posición del partido en relación con la reforma laboral. Por su parte, Sergio Sayas prevé ofrecer una rueda de prensa esta tarde a las 18.30 horas en Madrid.